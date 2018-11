Inquinamento, tra veleni e polemiche, ma anche una proposta di legge per l’installazione del Simage del M5Stelle

Nel territorio del petrolchimico siracusano la puzza e i miasmi non si placano. Ogni giorno i cittadini sono colpiti da bolle e ventate di gas nauseabondi fin dentro le stanze da letto. Il fatto nuovo e positivo, che si cominciano a svegliare le coscienze e si smuovono le acque verso i tanti necessari chiarimenti. L’attenzione e il controllo efficace sull’inquinamento dell’ambiente a ventaglio e non tastoni come finora fatto. Intanto, l’inchiesta della Procura di Siracusa, culminata con il primo troncone dal sequestro degli impianti di raffinazione della Esso e dell’Isab, continua senza sosta con un filone ancora in piedi.

“Prima ancora che fosse messo in onda il servizio di Rai3 sull’inquinamento nel territorio industriale siracusano – dice il parlamentare regionale del M5S, Giorgio Pasqua – ho presentato all’Ars il disegno di legge n. 435 che si pone l’obiettivo di istituire per legge il cosiddetto Simage. Si tratta del cosiddetto sistema integrato di monitoraggio ambientale e gestione emergenze. Il sistema è attivo a Porto Marghera ed è gestito da Arpa del Veneto dopo la stipula di un apposito accordo di programma con le stesse aziende”. Il pentastellato priolese spiega che “si raccolgono H-24 tutti i dati provenienti dalle centraline che controllano l’inquinamento atmosferico, compresi quelli dei sensori installati sulle colonne e i camini degli stabilimenti. In questo modo si potranno sapere in tempo reale e in maniera costante in uno specifico sito on line consultabile da chiunque, chi sta inquinando, che tipo di elemento sta immettendo nell’aria. Insomma, si crea una sorta di stazione meteo dell’inquinamento. Le risorse ci sono nel bilancio della Regione per creare una postazione Simage impiegando personale di Arpa, Libero consorzio comunale e Cipa”. E’, infatti, di fondamentale importanza poter disporre di metodologie e tecniche affidabili al fine di garantire la correttezza dei dati rilevati, pubblicarli o utilizzati per studi, previsioni ed interventi, così come per atti giudiziari in difesa della salute pubblica.

“Vorrei una maglietta uguale a quella che indossa don Palmiro nei “dieci comandamenti”. Questo scrive Serenella in uno dei tantissimi commenti postati sui social dopo la trasmissione di Raitre andata in onda domenica 18 novembre nel servizio de i “Dieci Comandamenti”, “Pane quotidiano”, condotto da Domenico Iannacone, sulla situazione relativa all’inquinamento della zona industriale siracusana. Il riferimento è alla t-shirt grigia che il parroco di Augusta indossa durante tutta la durata dell’intervista nella cui parte anteriore è scritto: “Se dovessi morire di cancro sarebbe un omicidio”.

E proprio don Palmiro Prisutto, tra gli intervistati da Iannacone, è stato citato nelle precisazioni pubblicate da Confindustria Siracusa qualche giorno fa, quando sostiene che secondo i “dati del Ministero dell’Ambiente, in fondo alla rada di Augusta giacerebbero diciotto milioni di metri cubi di “sedimenti di fanghi tossici”. Ma per capire le tematiche che insistono per la bonifica dei fondali della rada di Augusta, bisognerebbe ritornare indietro e comprendere che cosa si intende per massa di fanghi giacenti nei fondali contaminati da veleni industriali e da reflui dei fanghi di fogna e ogni altro genere di rifiuti per la mancanza del depuratore nella città di Augusta i cui i reflui integri di veleni, batteri e inquinanti vari che si sono accumulati nei decenni. Fu fino al 2008 che si parlò di dragaggio per la bonifica dei fondali e poi il silenzio a causa di una serie di sentenze contro il dragaggio, che sotto vediamo perché. Ci fu un grande interessamento d’imprese specializzate di livello mondiale per un progetto, chiavi in mano, per realizzare quel tipo di dragaggio appropriato necessario. Fu l’allora ministro per l’Ambiente, Stefania Prestigiacomo a impegnarsi a fondo per iniziare la bonifica del Sin Priolo, tra cui la rada di Augusta; ma il piano fallì perché il Tar, a seguito di un ricorso presentato dalle industrie del petrolchimico, sentenziò che i rifiuti finiti in fondo al mare era meglio lasciarli lì dove si trovano, perché smuoverli, metterli in movimento con il dragaggio, potrebbe essere più dannoso.

Nel marzo del 2010 è Peppe Croce che dal suo sito on-line “Blogo” ci aggiorna: “Non solo la giustizia penale, però, si è occupata del triangolo petrolchimico Priolo-Melilli-Augusta: già da prima delle inchieste la le legge 426/98 aveva dichiarato la rada di Priolo-Augusta “Sito di interesse nazionale ai fini di bonifica”. Restava da capire, però, a chi spettava pagare i costi della bonifica. Malformazioni a parte, infatti, l’inquinamento rimane e un po’ tutte le società del petrolchimico siracusano vi hanno contribuito”.

“Lo Stato ha provato a far loro pagare il conto, ma ha trovato un’opposizione granitica basata sul principio che, poichè non è chiaro quanto ogni società ha inquinato, non si può stabilire in che modo spartire gli oneri della bonifica. Il Tar di Catania, infatti, ha più volte dato ragione all’industria: giusto per fare un paio di esempi, con la sentenza n. 1254 del 20 luglio 2007 ha dato ragione a Dow Poliuretani Italia Srl e con la sentenza n. 1188 del 17 giugno 2008 ha dato ragione a Sasol”.

“Il Ministero per l’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, allora, aveva trovato un’altra soluzione pur di fare le bonifiche: siccome hanno inquinato tutti, i danni li paghiamo tutti. Cioè lo Stato, il pubblico, i cittadini. Per il solo sito di Priolo-Melilli-Augusta, nell’ottobre 2008, aveva stanziato ben 770 milioni di euro. La richiesta di pronunciamento della Corte di Giustizia europea, fatta dal Tar Sicilia in merito ai ricorsi di Erg Raffinerie Mediterranee, Eni-Polimeri Europa ed Eni-Syndial (analoghi a quelli già citati di Dow e Sasol), è precedente alla decisione del Ministero di far pagare la collettività e, per tanto, non la prende in considerazione”.

“E’ lecito, a questo punto, chiedersi se i tre pronunciamenti della Corte europea rimetteranno in discussione il proposito della Prestigiacomo. Ma, ancor di più, c’è da chiedersi se mai le bonifiche si faranno visto che c’è un ulteriore problema: non è detto che si possano fare. Il dubbio, si dice, sarebbe stato insinuato dalle stesse società che, in origine, avrebbero dovuto pagare per ripulire il fondale della Rada di Augusta”.

“Il problema, detta in soldoni, è che sul fondo c’è tanto di quel mercurio che se si prova a rimuoverlo si rischia di rimetterlo in circolo e spargerlo ancora di più a causa delle correnti. La soluzione, secondo questa teoria, sarebbe più deleteria del male stesso. La cosa molto interessante, che si creda o no all’ipotesi del rimescolamento, è che il Tar ci ha creduto: sempre nella sentenza 1254 del 20 luglio 2007 si legge che: “la tipologia e le modalità degli interventi come imposti dal Ministero, sarebbero affidati a tecniche non efficienti, non efficaci e/o comunque irrealizzabili e come tali anche pericolosi per l’ambiente e per la salute umana”. Nell’accordo di programma del novembre del 2008, era prevista la riqualificazione ambientale “funzionale alla reindustrializzazione”. Il testo prevede anche la messa in sicurezza e bonifica anche la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, dei suoli e degli arenili”.

La quantità dei fanghi giacenti mischiati ai veleni, elaborazione fatta dall’Icram che eseguì la caratterizzazione, tra cui principalmente il Mercurio e gli Idrocarburi (C>12), e secondariamente l’esaclorobenzene (Hcb, il Piombo (Pb), i Policlorobifenili (Pbc), il Rame (Cu), lo Zinco (Zn), l’Arsenico (As), il Cadmio(Cd), le Diossine ei Furani, gli idrocarburi Policiclici Aromatici (Ipa), assume nel tempo aspetti diversi, in base al tipo di progetto e di dragaggio da impiegare per le difficoltà e per il modo più conveniente per smaltire quei veleni in fondo al mare. Infatti, diventa difficile dragare solo la quantità di veleni senza il fango circostante e rischiare di lasciarli in parte attivi, come il mercurio e altri veleni letali per l’ambiente. Agli effetti pratici, si sono negli impastati. Il dato è riferito alla bonifica totale della rada di Augusta, comprendente la massa di fanghi contaminati da veleni industriali, ma anche da reflui dei fanghi di fogna, riporti dai fiumi con l’apporto in rada di scarti e detriti mischiati a veleni in cui si sono aggiunti una grande quantità di rifiuti sanitari per la mancanza del depuratore nella città di Augusta i cui i reflui integri di veleni, batteri e inquinanti vari si sono accumulati nei decenni. Inoltre, vi è una situazione trascurata che riguarda i fondali inquinati nei pressi della rada, nel cosiddetto “Seno del Priolo”, appena fuori le due imboccature del porto di Augusta che il moto ondoso ha riportato indietro i fanghi inquinanti dragati in precedenza e scaricati poco distanti dalla costa in quello specchio acqueo. Il tratto di mare che dalla diga foranea del porto di Augusta, lato imboccatura detta di “Scirocco”, arriva alla penisola di Magnisi e interessato a dei progetti per la realizzazione, dopo aver dragato, di banchine di cemento da destinare al diporto o ai servizi portuali e nel frattempo “tombare” parte dei veleni, insieme a tanti altri pezzi della diga foranea.

Per il dragaggio necessario alla bonifica dei fondali della rada di Augusta e dintorni, il grosso importo milionario in palio dell’appalto di gara per il dragaggio, svegliò l’interessamento d’imprese specializzate di livello mondiale, italiani, olandesi, Belgi ad altri, sia separatamente sia in Ati, Associazione Temporanea d’Imprese, per un progetto, chiavi in mano, con l’elaborazione di una serie di progetti di massima, per realizzare il tipo di dragaggio appropriato e trovare le diverse soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti, salvaguardando nello stesso tempo l’ambiente, sviluppando e inglobando, oltre a quelle giacenti nella rada megarese, anche porzioni di fanghi accumulati e dimenticati in quel tratto di mare tra la diga foranea, la costa e l’isola di Magnisi. Progetti per certi aspetti studiati all’epoca anche dall’Autorità Portuale. Ecco allora il totale generale dei fanghi da dragare, che rimane, comunque, per il momento solo stimato in attesa del dragaggio.

