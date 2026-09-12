Siracusa, stretta sulla Borgata: 118 persone e 45 mezzi controllati

La Borgata centro di controlli per la legalità e sicurezza da parte della Polizia di Stato. In particolare, Piazza Santa Lucia con la presenza di presidi fissi insieme a un Ufficio Mobile, attivi soprattutto nelle ore serali.

L’obiettivo è chiaro: contrastare con fermezza ed efficacia comportamenti improntati all’illegalità diffusa. Le necessità di un intervento incisivo alla “Borgata” e, in particolare, in Piazza Santa Lucia e nelle vie limitrofe hanno spinto il Questore di Siracusa a disporre capillari servizi di vigilanza e sicurezza per diversi giorni in tutto il quartiere.

Già dall’11 settembre i residenti della zona, che da tempo chiedono un innalzamento dei livelli di sicurezza e una presenza costante delle forze dell’ordine nel Quartiere della Borgata, hanno notato le numerose pattuglie della Polizia di Stato e dell’ufficio Mobile della Polizia di Stato.

Cittadini numerosi si sono avvicinati agli agenti manifestando il proprio compiacimento per la presenza in zona dei mezzi della Polizia. Il dispositivo di sicurezza si è avvalso di personale della Polizia di Stato in servizio alle Volanti, all’Ufficio di Gabinetto e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania.



Nelle vie interessate dai servizi, sono state identificate 118 persone e controllati 45 mezzi e tre soggetti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale, segnalati alla competente autorità amministrativa.