Traffico dei rifiuti: quel cerchio magico che lega la discarica Cisma a quella di Camastra

La vicenda che interessa la discarica Cisma di Melilli e l’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta e i dintorni della spazzatura siciliana, è emersa con l’avviso di garanzia notificato lo scorso maggio e riguarda le autorizzazioni che l’ex governatore firmò nel 2016 per gli impianti della Cisma Ambiente di Melilli. Era la fase più critica dell’emergenza rifiuti in tutta la Sicilia. La Cisma chiede l’autorizzazione per «un impianto di trattamento del rifiuto indifferenziato e per la successiva stabilizzazione organica». Pochi giorni dopo, in tempo record, Crocetta dà il via libera affinché i rifiuti solidi urbani di una ventina di comuni siano conferiti, e successivamente abbancati, nella discarica Cisma di Melilli, autorizzata però fino a quel momento soltanto a ricevere rifiuti speciali. In attesa del Tmb (Trattamento meccanico biologico), è concessa una deroga «fino a tre volte» superiore al limite massimo dell’indice respirometrico, pari a 1.000 milligrammi di ossigeno per chilogrammo di solido volatile l’ora.

A conclusione dei riscontri delle indagini eseguiti dai carabinieri del Noe di Catania, da parte della Procura etnea guidata da Carmelo Zuccaro e condotte dal sostituto Giuseppe Sturiale e dell’aggiunto Carmelo Petralia, è convinta che ci sia un sistema di «abusiva gestione di ingenti quantitativi di rifiuti solidi urbani». Ma anche i tanti soldi che si rimorchiano, assieme alla puzza denunciata dai residenti della zona: 3.626.727,30 di euro l’importo fatturato da Cisma Ambiente per raccogliere e smaltire i rifiuti, circa 34mila tonnellate, da fine luglio 2016 a marzo 2017, provenienti dal territorio Siracusano, ma anche da quello Palermitano. Incassando gran parte del credit per 2.845.033,30 euro. Per tutti gli indagati, il reato ipotizzato è traffico illecito di rifiuti in concorso, d’indagine di competenza distrettuale della Procura di Catania.

La prima dichiarazione dello stato di emergenza per la gestione dei rifiuti in Sicilia risale al 1999. La ricostruzione della storia da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Un commissariamento che divenne lo strumento attraverso il quale il governo Cuffaro pianificò la costruzione di quattro termovalorizzatori, impianti che avrebbero dovuto servire a bruciare l’80 per cento dei rifiuti prodotti in Sicilia. Ma il piano fallì e i quattro inceneritori mai costruiti, insieme alla strategia regionale che prevedeva altresì la costituzione di 27 ATO rifiuti e delle relative società d’ambito, nate nel novembre 2002, che avevano il compito di gestire il ciclo dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali.

Ma secondo i commissari l’emergenza rifiuti continua ancora oggi. “La gestione dei rifiuti in Sicilia, dal 2010 in poi, è connotata per le continue emergenze da affrontare La fase emergenziale aperta dal Governo nazionale nel 2010 aveva come principale obiettivo quello di predisporre un nuovo piano rifiuti: a distanza di tanti anni l’iter non è ancora concluso.

Minidiscariche e maxidiscariche comunali. All’epoca Erano state conteggiate 325 discariche, praticamente una per ciascun comune della Sicilia (390), ma non sempre è stato fatto tutto secondo le norme di legge.

Un esempio principe. Oltre alla Cisma come in premessa, per anni nella discarica di Camastra (Ag) sarebbero finite tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi sfuggiti a ogni controllo. E non per semplice disattenzione. Come annota la Dda di Palermo che ha notificato nel luglio 2018 l’avviso di conclusione indagini a 50 tra persone fisiche e società nell’ambito di una maxi inchiesta su un traffico di rifiuti che avrebbe fatto lievitare il fatturato della società che gestiva la discarica. Sotto la direzione del procuratore aggiunto Marzia Sabella e dei pm Gery Ferrara e Francesco Gualtieri, ad indagare è stato il Nucleo di polizia tributaria di Agrigento che ha disposto il sequestro di beni per oltre 2 milioni intestati ad alcuni degli indagati.

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiuso le indagini sul traffico dei rifiuti illecito nella discarica di Camastra, il piccolo Comune dell’Agrigentino che negli ultimi anni ha ricevuto rifiuti industriali da tutti i principali stabilimenti della Sicilia, e non solo. Con 26 persone indagate e 12 società coinvolte titolari e gestori dell’impianto, compaiono molti nomi pesanti.

Sono accusati di aver «smaltito abusivamente rifiuti speciali pericolosi,artatatmente classificati come non pericolosi e accompagnati da certificazioni analitiche di comodo», e «rifiuti di natura ignota, aventi natura non pericolosa, comunque non ammissibili in discarica in quanto non adeguatamente trattati». Inoltre nella discarica i rifiuti sarebbero finiti anche dopo il termine di conferimento indicato dall’Autorizzazione integrata ambientale, e con questi, anziché con l’apposito terreno vegetale previsto in progetto, la discarica sarebbe stata anche tappata (il cosidetto capping), «conseguendo un ingiusto profitto pari a 61mila euro», scrivono i pm nell’atto di conclusione delle indagini. E ancora: un quantitativo «indeterminato» di percolato, accumulatosi a valle di una delle vasche, non sarebbe stato smaltito ma semplicemente coperto con altri rifiuti.

Ma la discarica di Camastra è vecchia a fatti giudiziari. Già nel luglio 2011: “Un intervento immediato al fine di accertare il corretto conferimento di rifiuti nella discarica che si trova contrada “Principe”, a Camastra, in funzione con autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.l.gs 152/06 e ss.mm.ii. D.R.S. n.l39 del 17/02/2009”. A chiederlo, attraverso una interrogazione indirizzata all’Assessorato regionale per il Territorio e Ambiente e all’Assessorato regionale per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, è il deputato all’Ars Giacomo Di Benedetto. “Questa mia presa di posizione – spiegava all’epoca il parlamentare agrigentino del Pd – nasce dal fatto che da circa un mese è stata segnalata alle competenti autorità, da parte di numerosi cittadini, la presenza quotidiana di circa 30 autoarticolati carichi di rifiuti compressi in balle, di incerta provenienza, che conferiscono nella discarica in questione. E durante il trasporto, a seguito dei riversamenti, si propagano nauseabondi odori che investono l’intero comprensorio, rendendo praticamente impossibile la permanenza nel territorio interessato. Nell’area della discarica, tra l’altro, vi sono case, pozzi, nonché molte aziende agricole che, da quando si è determinata questa situazione, vedono messa a rischio la produzione e il mantenimento delle stesse attività. Una preoccupazione legittima quella dei cittadini che è stata rassegnata, attraverso anche documentate segnalazioni, ai carabinieri ed al sindaco di Camastra. Ma ancora non è stata ottenuta nessuna rassicurazione circa gli effetti sulla salute derivanti dal volume di tali conferimenti. Alla luce di quanto esposto, tenuto conto che gli inerti non possono produrre nessun cattivo odore come acquisito sinora e prima dei nuovi riversamenti, è evidente – prosegue il deputato del Pd – che l’attività di smaltimento segnalata va adeguatamente accertata potendo non risultare coerente con la tipologia di rifiuti per cui la discarica à stata autorizzata. Mi preme allora sapere – conclude l’onorevole Di Benedetto – se gli Assessorati in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sin qui descritti e quali iniziative abbiano eventualmente assunte. E se, in assenza di qualunque intervento, non ritengano necessario ed urgente porre in essere misure idonee, anche attraverso l’Arpa, allo scopo di accertare il corretto conferimento dei rifiuti previsti per quella discarica e quali iniziative intendano intraprendere allo scopo di tutelare la salute pubblica e le attività imprenditoriali agricole presenti sul territorio”.

E ancor prima, sulla discarica di Camastra. Nel giugno del 2011, arriva l’intervento di Mariagrazia Brandara (nella foto), sul sito on line “Sicilia 24 ore”.

“Sono elementi che spesso la cronaca ci fa leggere per tutte le discariche che – compreso quella di Camastra – devono essere sicure e non creare danni alla salute. Per questo, puntualizza la Brandara, è urgente che a partire dal Sindaco e dal Consiglio Comunale di Camastra si rendano pubbliche le informazioni e l’esito dei controlli effettuati altrimenti ai cittadini le Istituzioni interessate continueranno ad offrire silenzi che, alimentando disinformazione, danneggiano tutti. A tal scopo – scriveva la Branadara – invito il Sindaco di Camastra ed i Consiglieri ( cioè i responsabili della politica e del governo del territorio) a rendere pubbliche le risposte alle domande che il comune cittadino si pone :da dove arrivano i rifiuti che vengono portati nella discarica di Camastra ? perché e con quale atto amministrativo (delibera di Giunta , di Consiglio Comunale) il Comune di Camastra ha autorizzato in quel sito (a vocazione agricola) una discarica ; a servizio di quali interessi -pubblici o privati che siano- è stata autorizzata la discarica di c.da principe?

Il Comune di Camastra – che subisce i disagi – quanti soldi ha incassato dalla presenza della discarica come avviene in tutti i Comuni che ospitano discariche? La discarica di contrada “Principe” si è già riempita o dovrà ulteriormente ampliarsi ed in questa ultima ipotesi cosa pensano di dire ai cittadini (elettori) il Sindaco ed il Consiglio Comunale di Camastra? Perché la politica di Camastra ha detto si ad una nuova discarica mentre era già in funzione quella di Campobello di Licata che speriamo apra prima possibile anche per agevolare i martoriati bilanci dei Comuni dell’ATO” ?

È ancora Maria Grazia Brandara ad intervenire nel giugno del 2017 decisamente sul sito on-line “grandangoloagrigento.it” contro l’inquinamento selvaggio, con domande inquietanti: “Troppe morti di tumore a Naro. Perché sta accadendo tutto questo?

“La crescita esponenziale dei casi di decesso – scrive la Brandara – per tumore, nell’area di Naro e dintorni, non può essere sottaciuta. Lasciare che tutto scorra nel silenzio, ci rende responsabili di quelle morti, responsabili di non aver denunciato a gran voce e non aver evitato quella escalation di perdita di vite umane.

“Bisogna con forza chiedersi perché stia accadendo tutto questo, per quale motivo la salute e la vita di tanta gente, venga minata e erosa giorno dopo giorno, se e quali siano le responsabilità e di chi, quali interessi possano ruotare intorno a questa strage subdola e silenziosa. E se è vero come è vero che esiste una emergenza, è anche vero che ci sono zone dove l’incidenza è maggiore, proprio a causa di agenti tossici presenti in quell’ habitat.

“Bisogna che ci si interroghi responsabilmente su quanto biechi interessi economici, possano incidere su quelle vite minate dal profitto, in dispregio del bene più prezioso, la vita. Già nel 2011, avevo posto all’attenzione dell’ opinione pubblica e delle istituzioni , la mia preoccupazione – dopo ripetute lamentele degli abitanti della zona – per la dubbia provenienza dei rifiuti conferiti presso la discarica Principe di Camastra, dove l’aria riferivano essere ammorbata e sulla cui sicurezza, in termini di ricaduta sulla salute, molti erano i dubbi.

“Non vorrei – proseguiva la Brandara – che dietro le cause di tanti morti, possano celarsi trame e interessi economici che, ben poco rispetto hanno della salute dei cittadini. Bisogna esser consapevoli del fatto che taluni veleni, inghiottiti dal suolo, hanno un impatto devastante sulle falde acquifere e con effetto domino, sulle nostre coltivazioni e nell’uso domestico che delle acque facciamo, nelle esalazioni insomma nell’ esistenza di ciascuno di noi.

“Non è possibile, e torno con determinazione a affermarlo, che siano i cittadini a corrispondere, sulla propria pelle, un prezzo che è il più alto che possano pagare, la vita e grandi sofferenze.

“So che esiste una convenzione tra la Asp di Ag e quella di Tp , che in relazione al disposto dell’ Art. 27 della L. R. n. 5 del 2009, permette di registrare, codificare, monitorare, le informazioni sui pazienti oncologici. Ma questo non basta. “Occorre una levata di scudi dei Sindaci del circondario, che possano portare il loro contributo ad un momento di incontro e approfondimento. Potrà essere una tavola rotonda, a cui invitare esperti e amministratori per fare uno screening, capire quanto, in una particolare zona, inquinanti chimici, cause ambientali, e predisposizioni genetiche siano responsabili della patologia del secolo.

“In questo senso sono disponibile ad organizzare un confronto, perché non possiamo giocare con la salute e con la vita, dobbiamo capire se dietro tutto questo ci siano speculazioni e intervenire con dati alla mano. Dobbiamo pretendere di fare qualcosa che vada al di là del registro tumori, che se ne serva e che, attraverso gli elementi catalogati nello stesso, intervenga sul territorio. Sarà un atto di prevenzione, di tutela, di civiltà, e di profondo amore per i nostri figli”.

Concetto Alota

