Vinciullo: Patto per il Sud, inserite la Chiesa Madre e la Chiesa di San Sebastiano di Buscemi.

Siracusa, 11 luglio 2016: La Chiesa Madre di Buscemi e la Chiesa di San Sebastiano Martire sono state inserite nell’elenco delle opere da finanziare attraverso il Patto per il Sud. Lo comunica l’On. Vincenzo Vinciullo, Presidente della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.

Per essendo ambedue inserite nel Patto per il Sud, sono due e differenti linee di intervento.

La Chiesa Madre, che è dedicata alla Natività di Maria SS., verrà finanziata per un importo di 800.000 euro e i lavori consisteranno nel restauro conservativo.

Molto più complessi e impegnativi i lavori di completamento del restauro e consolidamento della Chiesa S. Sebastiano che verranno finanziati per un importo di 1.113.740,00 euro.

Nel caso della Chiesa di San Sebastiano, come è possibile vedere dalle foto allegate, le condizioni sono veramente difficili, ai limiti della pericolosità.

La Chiesa è in sofferenza anche perché i lavori a suo tempo realizzati non sono stati sufficienti a metterla in sicurezza.

Il primo intervento, ha proseguito l’On. Vinciullo, verrà curato dalla Parrocchia che sarà titolare del finanziamento.

Il secondo intervento, invece, verrà curato dalla Sovrintendenza di Siracusa e il finanziamento è stato inserito fra quelli di cui si occuperà l’Assessorato dei Beni Culturali.

Soddisfazione ha espresso il Sindaco Nellino Carbè insieme al Parroco Don Marco Garro e a quanti hanno avuto modo di visitare la Chiesa di San Sebastiano durante un sopralluogo che si è tenuto la scorsa settimana.

Un risultato sperato da anni, ha dichiarato il Sindaco Nellino Carbè, che finalmente potrà realizzarsi in modo che, oltre la Chiesa Madre, anche la Chiesa di San Sebastiano possa ritornare all’antico splendore.

Presidente della Commissione Bilancio

Componente della Commissione per il Regolamento

Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per i rapporti fra la Sicilia e la Libia

Presidente della Sottocommissione ‘Partecipate’

