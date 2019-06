Zito sull’informazione. Ecco la Siracusa orgogliosa dei suoi cronisti coraggiosi, minacciati, ammazzati, querelati e vincitori del “Premio Francese”

Stefano Zito ha curato la relazione dell’apertura dei lavori nel convegno che si è tenuto nei giorni scorsi nella Sala del Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa: “Gli intrecci della mafia con imprenditoria, politica ed economia hanno permesso a certi organismi criminali di impossessarsi di aree della nostra terra, di certi processi”. Relatori eccellenti, Giancarlo Caselli ex procuratore di Palermo, Guido Lo Forte ex procuratore di Messina, Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare Antimafia nazionale e Antonino De Luca, membro della Commissione regionale Antimafia. La poca affluenza, forse per il forte caldo, ha ridimensionato l’interesse generale. Troviamo nella cronaca di quel giorno una nota stonata, infelice, a senso unico di Zito durante il convegno. Zito apre i lavori con la citazione di Dante e la pena del contrappasso per i corrotti nella sua Divina Commedia, per chiudere parlando (forse è giusto dire accusare) l’informazione locale e i giornalisti siracusani di aver saputo affrontato i fatti di mafia con “marginalità”. Per Zito qui a Siracusa, ma non è siracusano, abbiamo uno dei pochi (che non è giusto fare il nome proprio per il rispetto dovuto a chi soffre per difendere la libertà e la democrazia), o forse voleva dire il solo visto che non ha citato gli altri cronisti che scrivono di fatti di mafia e sono stati minacciati, querelati, infamati e costretti a subire in silenzio la propria determinazione nel difendere la verità a tutti i rischi connessi orgogliosamente e senza clamore mediatico. Il riferimento trova il giusto riscontro. E la risposta non può essere che tutti apprezziamo il coraggio e la bravura di chi è costretto oggi a vivere sotto scorta per la gravità delle minacce subite. Ma avremmo gradito che il parlamentare regionale Zito, che nella passata legislatura ha fatto parte della commissione antimafia dell’Ars e conosce (o che dovrebbe conoscere) fatti e personaggi che hanno caratterizzato le tante distorsioni politiche, economiche e giudiziarie siracusane e quanta attenzione vi sia stata da parte della stampa anche per operazioni e fatti di mafia, avesse accennato al fatto che nella nostra provincia ci sono sempre stati tanti cronisti che hanno subito minacce, intimidazioni anche gravi per aver scritto cronaca, fatti e verità scomode, o fior di giornalisti assassinati, come Francese e Fava.

Chi apre un convegno dedicato a “Mafia e Politica”, in cui è anche moderatore e organizzatore, deve mantenere nella sua relazione la consecutio del ragionamento, altrimenti rischia di sembrare, monco, di parte ma, soprattutto, di non essere bene informato, preparato. Anche alle nostre latitudini troviamo tanti giornalisti silenziosi, vittime di minacce e aggressioni perché semplicemente hanno fatto il proprio dovere. I giornalisti devono poter lavorare in un ambiente che garantisca condizioni di sicurezza, senza timore di vessazioni pressioni o indifferenza. Per Zito, se le parole hanno un peso, non trova altri esempi da citare se non quel generico “pochi altri” giornalisti che scrivono di mafia, che danno un’idea distorta della realtà dell’informazione siracusana. Non c’è dubbio, che abbia tanti difetti, ma ci sono dei pregi ed è mortificante trattarli marginalmente, o peggio ancora in maniera contorta.

E questo avviene quando ci si avventura nel voler parlare (forse è giusto dire accusare) d’informazione, peggio ancora se questo appare in una forma astratta di gentilezza, che rasenta la filosofia del pensiero che rimane così bloccato alla vecchia e astratta sub-cultura, citando solo un cronista, quale unico baluardo in difesa della società corrotta e mafiosa. Assurdo. A Siracusa ci sono sempre stati tanti bravi giornalisti e cronisti, senza offesa, che hanno subito minacce, querele e intimidazioni anche gravi per aver scritto cronaca, fatti e verità scomode. La dimostrazione che la cronaca di molti fascicoli delle inchieste della magistratura siracusana, palermitana e romana anche recente, è piena zeppa di articoli, notizie di reato, che hanno contribuito a scoperchiare gli altarini in diversi settori, come i Veleni in Procura legati in parte al “Sistema Siracusa”. Vedi i tanti giornali on line siracusani ogni giorno sul pezzo, le firme di giornalisti sui quotidiani La Sicilia, Giornale di Sicilia, La Gazzetta del Sud e tanti altri; e ancora, il premio nazionale di giornalismo Mario Francese alla testata siracusana “La Civetta di Minerva”, così come altre testate, i tanti cronisti denunciati e perseguiti, o i giornalisti del periodico “L’Isola dei Cani”, anche se in forma satirica, che hanno denunciato senza timore traffici illeciti e connubi tra la politica, il malaffare, la mafia; vedi anche i mille articoli e le inchieste pubblicate nei giornali siracusani a firma di cronisti locali che hanno riportato alla luce verità nascoste e connubi sotterrane anche di livello nazionale, con querele temerarie durate oltre dieci anni, vedi le tante inchieste della Procura di Messina; la redazione del quotidiano “Libertà” agli inizi degli Anni Duemila viene presa di mira con il fuoco e colpi di arma da fuoco nella saracinesca della tipografia, oltre a minacce di querele e intimidazioni non tante velate da parte di poteri forti. Come la puntuale cronaca giudiziaria di oggi nei quotidiani che interessa De Carolis, uno degli ultimi casi di levatura delittuosa con tanto di collaboratoti di giustizia e condanna, oltre ogni attesa da parte dei giudici.

E a voler forzare la mano non può essere il più rinsaldato cronista in assoluto solo chi ha raccolto denunce, proteste, lamentele, minacce, perché i giornalisti a Siracusa hanno fatto il pieno. Per capire se si tratta di denunce temerarie o provocate da calunnie o diffamazioni, per la giustizia lumaca italiana, si devono aspettare tanti anni, e solo allora di può stabilire perché, che cosa, dove e quando, magari usando un linguaggio corretto e i termini giusti per raccontare la cronaca dei fatti che comportano la verità, o se fosse vera la forzatura, invece, diversa. Il deputato, Zito, non deve essere bravo e capace, non solo perché eletto a furore di popolo al solo suo nome, ma al movimento di Grillo che spingeva prima di andare al governo su una nuova rivoluzione poi avveratasi, che non può e non deve limitarsi alla sola spola piacevole, o peggio, di adeguatezza. Altrimenti, perché sguainare la spada dell’accusa su tutta la stampa siracusana a grappolo e non spiegare il perché? Un buon politico si deve documentare prima di lanciare strali; o perché possa spiegarne la verità, deve conoscere la storia. La venia può essere sopraggiunta per la poca conoscenza di fatti e circostanze. E ci sta tutta la possibile forzata comprensione.

Chi apre un convegno dedicato a “Mafia e Politica” in cui è anche moderatore e organizzatore, deve tenere una linea retta nella sua relazione; mantenere la logica nella dimostrazione, altrimenti rischia di sembrare, monco, ma soprattutto di non essere ben ragguagliato, preparato, informato. Delegittimare il “mucchio” non è sempre la più conveniente delle armi da parte delle opposizioni; infatti, è un gioco che si può trasformarsi presto nel doppio gioco o nel doppio taglio.

Troviamo nel mondo tanti giornalisti silenziosi vittime di minacce e aggressioni perché semplicemente hanno fatto bene il proprio lavoro. E non a caso durante l’ultimo decennio sono stati uccisi nel mondo oltre 800 cronisti mentre svolgevano il loro lavoro. I giornalisti devono poter lavorare in un ambiente che garantisca condizioni di sicurezza e la politica deve essere la luce in fondo al tunnel, senza timore di vessazioni, o pressioni politiche, censure o persecuzioni con i semplici silenzi e le mezze parole. Esiste il dovere di rispettare gli obblighi dei giornalisti in materia di protezione della libertà di espressione e della loro sicurezza e dell’indipendenza dell’informazione in generale, senza se e senza ma, perché difensori della libertà e della democrazia.

Concetto Alota

