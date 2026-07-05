Drogate e violentate dai compagni, sgominata rete online: 57 arresti in sette Paesi

BRUXELLES – Un’indagine senza precedenti coordinata da Germania e Regno Unito, con il supporto di Europol, ha portato alla luce un fenomeno oscuro e organizzato: aggressioni sessuali, spesso sotto l’uso di droghe, perpetuate nell’ambito di relazioni di coppia e alimentate da comunità online misogine.

L’operazione, che ha coinvolto le forze dell’ordine di sette Paesi, ha permesso di identificare 156 tra vittime e autori di reati, gettando luce su una rete criminale transnazionale che utilizzava il web per pianificare e condividere violenze, simili a quelle subite per anni dalla francese Gisele Pelicot.

Progetto Medusa: 57 arresti, 158 vittime messe in sicurezza

Il Progetto Medusa, avviato nell’aprile 2026, rappresenta un cambio di paradigma nella lotta a questo specifico crimine. Guidato dalle autorità tedesche (BKA e LKA Amburgo) e britanniche (NCA), il progetto ha visto la partecipazione attiva di Francia, Paesi Bassi, Spagna, Brasile, Canada, Ungheria, Stati Uniti e l’agenzia europea Europol, nel ruolo di coordinatore.

L’operazione congiunta ha portato a numeri impressionanti: 274 nuove piste investigative sono state aperte, portando all’identificazione di quattro nuove comunità online misogine dedicate a questi crimini. Le indagini, ancora in corso, hanno già condotto a 57 arresti e alla messa in sicurezza di 158 vittime, con un totale di 113 indagini avviate dall’inizio del progetto.

Europol: controllo dati in tempo reale e supporto Osint

Il cuore dell’operazione è stato il supporto fornito da Europol. L’agenzia ha garantito il controllo incrociato dei dati in tempo reale e un avanzato supporto Osint (Open Source Intelligence), permettendo ai Paesi partecipanti di potenziare le proprie indagini con le informazioni operative più aggiornate. Il coordinamento europeo ha assicurato una cooperazione internazionale continuativa.

«Non atti isolati, ma fenomeno di massa»

Cosa rende il Progetto Medusa così innovativo? La consapevolezza che queste violenze «non sono atti isolati», ma un «fenomeno di massa alimentato da dinamiche di gruppo online». «Gli autori, che spesso rivestono ruoli di autorità o fiducia, utilizzano servizi di messaggistica crittografata e forum chiusi per scambiarsi esperienze, normalizzare comportamenti abusivi e facilitare il commercio illegale di farmaci», si legge nella nota di Europol.

Le comunità online agiscono come vere e proprie camere di risonanza, dove l’oggettivazione e la disumanizzazione delle vittime vengono esaltate. Le comunicazioni rivelano una pianificazione dettagliata e il rafforzamento di azioni dannose, dimostrando che queste aggressioni sono parte di un modello più ampio di comportamenti interconnessi e organizzati.

Violenze protratte per anni, ipotesi tentato omicidio

«Le aggressioni prendono di mira quasi esclusivamente le donne e spesso si protraggono per anni», si legge ancora nella nota. La somministrazione di sedativi, oltre allo stupro, viene perseguita dagli inquirenti anche per lesioni personali gravi e tentato omicidio.

L’operazione Medusa ha dimostrato come la cooperazione internazionale sia l’unica arma efficace per smantellare queste reti sommerse, inviando un segnale forte a chi crede di poter agire nell’impunità del web.

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