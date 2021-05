Ars, approvato odg per sicurezza marineria siciliana, Caputo (FI): “L’ho consegnato direttamente al ministro Carfagna

Palermo, 25/05/2021: “La presenza in Sicilia del Ministro Mara Carfagna ha rappresentato un’occasione straordinaria per consegnare all’esponente del Governo nazionale il provvedimento approvato su mia richiesta e condiviso da tutti i presidenti dei gruppi parlamentari, per impegnare il Governo Draghi ad adottare misure a tutela e salvaguardia della nostra marineria, oggetto di attacchi da parte tunisina e libica”. A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia e componente della Commissione parlamentare con delega alla pesca e all’agricoltura Mario Caputo.

“Ho beneficiato della presenza del Ministro Carfagna in visita istituzionale all’Ars, per consegnarle l’ordine del giorno votato da tutto il Parlamento siciliano. Il Ministro oltre che avere apprezzato la sensibilità del Parlamento siciliano, si è impegnata a rappresentare presso il Consiglio dei Ministri quanto manifestato all’Ars su un tema attuale, che costituisce oggetto di attenzione da parte del Governo e delle strutture militari preposte al controllo dei nostri mari. Sono grato per l’attenzione del ministro Carfagna e sono certo che questo nostro provvedimento servirà ad aumentare i livelli di sicurezza dei nostri mari”.

Comments

comments