Augusta, gratta e vince un milione di euro

MillionDAY, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, ha premiato la Sicilia. Un giocatore di Augusta, in provincia di Siracusa, ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. I numeri vincenti dell’estrazione sono stati: 1, 11, 12, 19 e 34. La vincita milionaria di Augusta è la 82esima dalla nascita del gioco. Fino ad oggi il MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per circa 205 milioni di euro, con circa 24.247 vincite da 1.000 euro.

