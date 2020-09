Ausiliari del Traffico, il SINALP Sicilia incontra il Vicesindaco della Città di Marsala

Riceviamo e pubblichiamo

Ieri il Sinalp Sicilia rappresentato dal Dr. Andrea Monteleone e dalle RSA Sabrina Montalto e Rosanna De Vita per conto dei propri iscritti del comparto degli Ausiliari del Traffico hanno incontrato il Vice Sindaco Dr. Agostino Licari, titolare della delega al Personale del Comune, per un necessario confronto su alcuni problemi riscontrati dai lavoratori.

Con il Vice Sindaco si è, in prima istanza, discusso sulla necessità di dare una maggiore dignità professionale ai dipendenti aumentando il numero di ore settimanali come da contratto.

Su questo argomento il Dr. Licari ha spiegato che la Città ha stabilizzato i lavoratori precari contrattisti e asu, compresi gli iscritti Sinalp, tenendo conto dell’importo economico che già queste figure professionali percepivano, e che comunque prende atto della nostra richiesta garantendo l’impegno della Giunta Comunale a migliorare il rapporto di lavoro degli Ausiliari.

Altro punto su cui si è discusso è la richiesta del Sinalp su una maggiore attenzione alla prevenzione COVID con un maggior numero di test e con una maggior frequenza, vista la delicatezza del servizio svolto dai lavoratori.

Anche su questo argomento il Dr. Licari ha rassicurato i lavoratori che proporrà un maggior impegno da parte della Giunta, sensibile alla sicurezza ed alla salute di tutti i suoi cittadini.

Si è discusso infine su diversi altri problemi prettamente più tecnici sui quali dopo averne evidenziato i risvolti negativi che potevano causare si è concordato su una maggiore attenzione da parte della giunta verso gli Ausiliari affinchè anche questi lavoratori possano essere riconosciuti a pieno titolo come professionisti, con l’impegno di coinvolgerli nei corsi di formazione e qualificazione che nel tempo saranno realizzati dal Comune.

Il Dr. Andrea Monteleone a nome della delegazione Sinalp prende atto della cordiale disponibilità dimostrata dal Vice Sindaco ringraziandolo per quanto dichiarato e per l’interesse dimostrato verso i lavoratori Ausiliari del Traffico.

Sinalp Regionale Sicilia

Dr. Andrea Monteleone

