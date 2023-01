Catania – Scienze politiche, 10 gennaio la presentazione di una ricerca sulla migrazione

Martedì 10 gennaio, alle 10, nell’aula XXI Marzo del Palazzo Pedagaggi del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, sarà presentata la ricerca dal titolo “Mediterranean Thinking in EU Migration Studies” condotta dal prof. Ricard Zapata Barrero e dal suo team di studiosi nell’ambito del network internazionale EuroMedMig finanziato dalla Commissione Europea.

Il prof. Ricard Zapata Barrero, ordinario di Scienza politica e direttore del Centro di Ricerca Gritim all’Università Pompeu Fabra di Barcelona, coordinatore del progetto EuroMedMig, farà il punto sull’agenda di ricerca su “Mediterranean Migration Studies and Migration Governance” e sul ruolo delle città Mediterranee nello sviluppare pratiche di cooperazione sul campo.

Saranno presentate, inoltre, le conclusioni del volume “Handbook on Mediterranean Migration Studies”, di cui è co-curatore con Ibrahim Awad (American University El Cairo), in corso di stampa per Springer/Imiscoe Regional Series.

Il volume contiene contributi di Stefania Panebianco e Giuseppe Cannata.

I lavori saranno aperti dalle docenti Pinella Di Gregorio, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, e Daniela Irrera, presidente del corso di studi internazionalizzato Global Politics and EuroMediterranean Relations. La discussione delle ricerche in corso sarà moderata dalla prof.ssa Stefania Panebianco, Jean Monnet Chair e docente di Mediterranean Politics.

