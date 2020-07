CNA Siracusa, nuovo bando macchinari innovativi, domani il Webinar di presentazione dello strumento

Nell’ambito della recente approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) delle modalità di presentazione delle domande di agevolazioni per il nuovo bando “Macchinari innovativi”, misura volta a sostenere la realizzazione di investimenti innovativi nei territori delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, CNA nazionale, in collaborazione con il MISE, ha organizzato un webinar giovedì 9 luglio alle ore 11:00.

Il suddetto bando rientra nell’ambito del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR rivolto a micro, piccole e medie imprese esercenti attività manifatturiere e attività di servizi alle imprese che presentano progetti di investimento non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati da reti d’impresa, la soglia minima per singola impresa è invece pari a euro 200.000,00.

Le agevolazioni di cui sopra sono concesse, per le imprese di piccola e media dimensione, nella forma del contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%. Per quanto concerne invece le imprese di medie dimensioni, la misura prevede un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato del 50%.

L’articolazione del webinar prevede una introduzione da parte del Responsabile Politiche Industriali CNA, il Dott. Mario Pagani, cui seguirà l’intervento del Dott. Giuseppe Bronzino, facente parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, che illustrerà le modalità di applicazione del nuovo bando.

In chiusura, è previsto l’intervento del Dott. Luigi Gallo, Responsabile Area Innovazione di Invitalia S.p.A., che indicherà i requisiti e le caratteristiche che devono presentare i progetti cui il bando si rivolge.

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 13:00.

In ragione della importanza che il nuovo strumento assume, CNA invita a partecipare tutte le imprese del territorio che possano essere interessate alla misura.

Di seguito il link per poter partecipare al webinar: https://landing.cna.it/webinar-mise-cna/

