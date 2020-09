Crisi della città di Carini il Sinalp inaugura l’88° sede in Sicilia

Da anni il Governo Nazionale dichiara di non avere soldi per finanziare le casse degli Enti Locali che così facendo, specialmente nel Sud, risultano essere sempre in perenne crisi di risorse.

Questo atteggiamento costringe le Città a non poter programmare interventi necessari per una corretta programmazione e crescita economica del loro territorio.

L’ultima Nota del Viminale dichiara che in Italia vi sono 126 enti locali in crisi o come va di moda dire, in default (comuni ed ex province).

Di questi, non è strano a dirsi visto l’andazzo della gestione nord/sud disequilibrata dei Governi Nazionali che si sono susseguiti nel tempo così è, ben 118, pari al 94%, sono enti locali del Sud ed in particolare della Sicilia che spicca con ben 27 comuni ed 1 provincia.

Tra questa poco lusinghiera classifica degli enti locali si trova, purtroppo, anche la Città di Carini che non riesce a risollevare le sue sorti.

Questa condizione di grande difficoltà degli enti locali si ripercuote anche sulle aziende presenti nel territorio, che sono state travolte dalla crisi anche a causa dell’attuale pandemia che ha dato il “colpo di grazia” alla loro già precaria condizione economica.

Carini negli anni 80 era lo sbocco industriale e commerciale di Palermo e viveva un’epoca di grande crescita economica grazie alle capacità degli imprenditori siciliani e all’ottima e qualificata classe operaia ed impiegatizia che tali imprese possedevano.

Pur in mancanza di una strategia di investimenti pubblici che avrebbero dovuto migliorare i collegamenti del territorio di Carini con il resto d’Italia, la città cresceva e da piccolo comune in poco tempo raggiungeva i 40mila abitanti, diventando un polo attrattivo del mondo del lavoro siciliano.

Oggi dopo anni di mancati investimenti e mancate strategie industriali e commerciali Carini sta vivendo un momento di forte difficoltà e le imprese presenti nel suo territorio stanno, quasi tutte, ragionando su strategie di riduzione e contenimento del personale, dando vita ad una spirale di decrescita economica e sociale che colpisce l’intero territorio e le città limitrofe.

In questo contesto il Sinalp ha inaugurato l’88esima sede Siciliana a Carini nella frazione di Villagrazia in via Nazionale 109. Sede gestita da un gruppo di professionisti, capaci e conoscitori della realtà imprenditoriale del loro territorio, composto da Enrico Vivona, Antonella Troia, Livia Vivona, Stefania D’Amico, e Luca Tantino.

Questa struttura è un importantissimo presidio sindacale sul territorio, in grado di soddisfare tutte le esigenze dei lavoratori, ma anche un importante supporto, attraverso il proprio Ente ENBILGEN, per le aziende in difficoltà, affinchè si possano attuare tutte quelle strategie previste dalle vigenti normative per salvaguardare i livelli occupazionali raggiunti e la capacità produttiva aziendale.

