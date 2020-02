Danza sportiva, 2 ballerini siracusani allaSupercoppa italiana

La Sicilia della danza sportiva approda alla finale della Supercoppa Italiana FIDS 2020. A Foligno, i ballerini aretusei Riccardo Aliffi e Claudia Arnone, unici rappresentanti siciliani nella categoria 35/44 anni classe Unica, conquistano il 5° posto nelle danze Standard ed entrano di diritto nel Club Azzurro come atleti di interesse nazionale. Ad una sola settimana dalla loro prima partecipazione al campionato del mondo svoltosi ad Anversa, in Belgio, in cui hanno sfiorato l’accesso alla semifinale, Riccardo e Claudia confermano il loro trend positivo e ringraziano in particolare i loro maestri Giuseppe Guarnieri ed Antonietta Natella che non hanno mai smesso di credere in loro. “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in quest’ultimo mese. Ci rendiamo conto che le aspettative iniziano ad essere importanti ma non vogliamo disattenderle” afferma Riccardo. “ Abbiamo un nuovo entusiasmo e una forte motivazione che ci spinge a fare sempre meglio ed essere entrati a far parte della nazionale Italiana ci carica ancora di più. Ci teniamo ad essere motivo di orgoglio per nostro figlio,i nostri allievi e tutti i siracusani che tifano per noi” conclude Claudia.

