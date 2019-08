Il console dell’Azerbaijan on visita a Priolo

Dialogo proficuo tra l’Azerbaijan e il Comune di Priolo. Il Sindaco, Pippo Gianni, ha ricevuto ieri la visita del Console onorario per la Sicilia, dott. Domenico Coco. Al centro dell’incontro, temi importanti quali l’industria, l’ambiente, il turismo, l’archeologia e la formazione. Il Console si e’ detto entusiasta in particolare del progetto avviato dal Sindaco Gianni per rimettere in circuito il Ciapi. A questo proposito, il primo cittadino di Priolo ha proposto di coinvolgere il CNR dell’Azerbajan per far diventare il Ciapi quel Centro di Ricerca Scientifica che Pippo Gianni auspica da tempo, creando così nuova occupazione. Il Console ha invitato il Sindaco a recarsi in Azerbaijan, per avviare un dialogo e con le autorità locali, che possa portare ad una futura collaborazione. Il primo cittadino ha invitato a sua volta il dott. Coco nuovamente a Priolo, insieme agli altri Consoli dell’Azerbaijan. Domenico Coco ha portato al Sindaco Gianni i saluti dell’Ambasciatore e ha donato un libro e alcuni depliants per meglio conoscere l’Azerbaijan, un Paese dalla cultura e dalle tradizioni vicine alle nostre, una Sicilia di 50 anni fa. Il Sindaco Gianni ha ricambiato donando un libro sull’Agro Priolese e uno stendardo del Comune di Priolo.

