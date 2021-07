Il limone: frutto autoctono ed elemento iconografico di grande stile in Sicilia.

Da sempre il limone costituisce una grande risorsa per il territorio siciliano, come fonte di benessere per la nostra salute e come simbolo culturale e commerciale.

Il limone è considerato un frutto, forse la ragione di questo è la sua origine agrumata.

Questo agrume è considerato un complemento al tavolo da dessert ma è eccellente anche per i piatti a base di carne e pesce e non può essere considerato un frutto solo per tal motivo.

E’ presente in ogni dieta che si rispetti per l’elevato contenuto di vitamina C e per i nutrienti e antiossidanti che lo rendono un vero toccasana per la salute.

In Sicilia costituisce un frutto d’oro, e da sempre ha accompagnato a livello storico le vicende dei popoli di tutto il mondo: migrazioni, conquiste, nascita e sviluppo di nuove civiltà ricevendo una particolare attenzione in tutte le culture più evolute e raffinate; dall’antica Cina all’estremità occidentale dell’Europa.

Per la bellezza del suo fogliame, per il bel profumo ed i suoi accesi colori gli è stato conferito un particolare significato che ha preso posto in maniera importante all’interno della sfera religiosa, civile e filosofica.

Secondo alcuni eruditi greci il limone sarebbe stato prodotto dalla Terra in onore delle nozze di Giove e Giunone, ed il suo colore sarebbe riconducibile al pomo custodito dalle Esperidi nel loro mitico giardino.

Presente anche nelle raffigurazioni parietali della città di Pompei, a testimonianza della sua larga diffusione in Italia.

Oggi come oggi, questo frutto tipico del Meridione è tra l’altro famoso per il suo ruolo da protagonista nelle collezioni estive di una delle maison italiane più conosciute: D&G.

Sui tessuti dei preziosissimi capi d’abbigliamento di quest’azienda, la stampa con i limoni è proposta in due versioni: una con una base bianca adatta alle vacanze, che si abbina alla perfezione con il bianco tinta unita e il denim; e una con uno sfondo nero più da città, per un look sofisticato che sfoggia sempre i frutti dell’estate.

Insomma, il limone è un evergreen e nell’iconografia siciliana incarna il simbolo della positività e della freschezza.

Marika Cappuccio

