ITS Fondazione Archimede, Primo Istituto Tecnico superiore in Sicilia per il biennio 2022-202

Siracusa, 14 febbraio 2023 – “La pubblicazione della graduatoria “Avviso 2” della Regione Siciliana ha certificato la prima posizione assoluta per l’ITS Fondazione Archimede di Siracusa, ente che si conferma dunque con la miglior offerta formativa per il biennio 2022-2024.”

A darne notizia sono Andrea Corso e Giovanni Dimauro, rispettivamente presidente e direttore generale dell’ITS Fondazione Archimede di Siracusa.

“Fa sempre piacere raccogliere i frutti di un lavoro cominciato qualche anno addietro, quando l’ITS Archimede era ancora una realtà in divenire anche se con un potenziale elevatissimo – ricordano Corso e Dimauro – che grazie a scelte oculate e soprattutto ad una programmazione attenta e di lunga prospettiva, si è affermato quale unico ITS dedicato al Turismo e ai Beni Culturali in Sicilia, con ottimi risultati nel placement finale e con una programmazione didattica d’eccellenza, come certifica anche la Regione Siciliana”.

“Ed è proprio questo il segreto della formula vincente degli ITS – spiegano Corso e Dimauro – una vera e propria opportunità di costruirsi un futuro lavorativo non basato su speranze o sensazioni aleatorie, ma sulle solide certezze date dalla partnership con le principali aziende e stakeholder del settore, garantendo una preparazione e soprattutto una formazione sul campo, sotto forma di stage, rispondente alle reali richieste del mercato del lavoro.”

“Its Fondazione Archimede è oggi una realtà regionale che, nel 2022, ha attivato 9 corsi nelle sedi di Taormina, Giardini Naxos, Siracusa, Noto, Catania, Milazzo e Ragusa con quasi 200 allievi di tutte le province siciliane impegnati con profitto – concludono Andrea Corso e Giovanni Dimauro – e che per il 2023 ha già pronta un’annata di intense iniziative, a cominciare dall’epilogo del progetto Men-Interreg Italia-Malta”.

Ricordiamo che tra i soci e partner della Fondazione sono presenti Confindustria Siracusa, gli Istituti d’Istruzione Superiore Einaudi, Rizza, Gagini, Corbino, Federico II di Svevia di Siracusa, Pugliatti di Taormina, aziende ed enti come Civita Sicilia, Kairos, Exedra Mediterranean Center, Universitas Mercatorum, CUMO, Grand Hotel Ortigia, Grand Hotel Villa Politi, l’Associazione Direttori d’Albergo Sicilia, Wonderful Italy, Umana SpA, Logos, il Collegio dei Geometri della Provincia di Siracusa, il Libero Consorzio Comunale e l’Associazione Sicilia Turismo per tutti.

