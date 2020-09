“Sampdoria: Finalmente Keita! Keita Balde Diao è un nuovo giocatore della Sampdoria, stamane visite mediche è firma sul contratto, si tratta dell’attaccante senegalese Keita Balde Diao, classe 1995’ ex giocatore di Barcellona/Lazio/Inter/Monaco , ora ripartirà dalla Sampdoria. Ufficiale l’arrivo dell’esterno Antonio Candreva ex Lazio/Inter, ha già debuttato con la gara col Benevento. Sfuma così l’arrivo del centrocampista croato: Antonio Marin è in procinto di firmare col Monza di Berlusconi e di Galliani . alla Sampdoria per completare la rosa, occorrono un difensore centrale , un centrocampista recupera palloni in mezzo al campo, un secondo portiere, bisogna trovare gli ultimi innesti, siamo agli sgoccioli del calciomercato estivo che ha come scadenza lunedì prossimo ovvero il 5 Ottobre 2020 ore 20:00. Capitolo Cessioni: La Sampdoria ha ufficializzato la cessione dì Stijepovic all’Alessandria. Simone Sioula Mora

