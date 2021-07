L’Estate Priolese prosegue a gonfie vele – Domani Gran Galà della Danza a largo dell’Autonomia Comunale.

100 ballerini provenienti da Sicilia, Calabria, Lazio e Malta partecipano in queste ore all’INTERNATIONAL DANCE AUDITION. in corso al teatro comunale di Priolo Gargallo. La Commissione che giudica i ballerini è composta da direttori e responsabili di importanti teatri italiani ed europei.

I ballerini selezionati avranno la possibilità di ottenere prestigiose borse di studio e si esibiranno domani sera al Gran Galà della Danza che si terrà presso largo dell’Autonomia Comunale.

Presentatrice sarà Matilde Brandi, ballerina e showgirl, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello VIP.

La direzione organizzativa è di Marianna Tripi e la direzione artistica di Domenico Mercurio.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Cultura, Patrizia Arangio.

“L’Estate Priolese – commenta – prosegue a gonfie vele. Il tutto esaurito è stato registrato nei giorni scorsi sia per lo spettacolo “Al Passo coi Templi” tenutosi all’alba del 18 luglio, per il quale si sta valutando la possibilità di organizzare una replica, a seguito delle numerose richieste pervenute, che per le proiezioni dei film per bambini. Gran pienone – prosegue Patrizia Arangio – anche per lo spettacolo musicale dei nostri concittadini, il gruppo Sicilia Mia Band. Sono in corso a porte chiuse le selezioni dei giovani talenti di danza, da parte della Commissione composta da direttori dei più importanti teatri di danza italiani ed esteri. Ancora il tutto esaurito – conclude l’assessore alla Cultura – si registra per il Galà della Danza, che si svolgerà domani sera, alle 21:00, in piazza dell’Autonomia Comunale, condotto dalla nota ballerina Matilde Brandi”.

