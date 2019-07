Maltempo in arrivo : avviso Meteo della Prefettura ai Comuni

Maltempo in arrivo, da questa sera, in Sicilia. Per 18-24 ore si prevedono venti forti o di burrasca con raffiche fino a burrasca forte.

Mareggiate lungo le coste esposte.

La comunicazione è partita oggi dalla prefettura, indirizzata a tutti i comuni e a tutti gli enti competenti del territorio, dopo aver ricevuto input specifico dal Dipartimento Nazionale

di Protezione Civile. La comunicazione diramata mira a tenere in allerta gli enti, affinchè si predispongano eventuali servizi di protezione civile a tutela della pubblica

incolumità.Domani,invece,alto rischio incendi in provincia di Siracusa

Comments

comments