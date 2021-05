Open Day Online, “Alta Formazione ITS a Gela: nuove strategie di sviluppo turistico del territorio”

Siracusa, 31 maggio 2021 – Martedì 1 giugno a partire dalle ore 16 verrà trasmesso in prima visione dalla pagina Facebook dell’ITS Fondazione Archimede di Siracusa l’open day online dal titolo “Alta Formazione ITS a Gela: nuove strategie di sviluppo turistico del territorio”.

L’incontro, fortemente voluto dal direttore dell’ITS di Siracusa Giovanni Dimauro e dalla dottoressa Rita Cardamone, dirigente dell’IIS “Luigi Sturzo” di Gela, ha l’obiettivo di proporre il corso di “Marketing delle destinazioni turistiche”, al fine di rilanciare il territorio di Gela in chiave turistica e culturale.

All’evento parteciperanno, oltre al direttore dell’ITS Fondazione Archimede Giovanni Dimauro e dalla dottoressa Rita Cardamone, il cui istituto sarà anche la sede del corso proposto, l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale On. Roberto Lagalla, il sindaco di Gela, l’avv. Lucio Greco, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Caltanissetta-Enna, il dott. Filippo Ciancio, la Prof.ssa Donatella Privitera, Presidente Corso di Laurea in Scienze del Turismo all’Università di Catania e il Prof. Fabio Gulino, Banqueting manager.

Inoltre, racconteranno la loro esperienza con l’ITS Fondazione Archimede due studenti del corso di Hospitality Management attualmente impegnati in uno stage, Rosalia Pisano e Luciano Roccasalva.

“La sfida per il ricollocamento all’interno di un percorso turistico-culturale di Gela parte senza dubbio dalla formazione degli operatori e dalla capacità per il territorio di sapersi proporre come destinazione turistica di rilievo – dichiara Giovanni Dimauro – elementi che nel tempo sono diventati la base stessa dell’offerta formativa del nostro ITS, l’unico in Sicilia specializzato nel turismo, per questo abbiamo accettato con entusiasmo la proposta della dottoressa Cardamone e siamo certi che la risposta dei ragazzi sarà all’altezza”.

Per partecipare alla diretta, basterà collegarsi alla pagina Facebook ufficiale dell’ITS Fondazione Archimede martedì 1 giugno alle ore 16, al seguente link: https://www.facebook.com/its.fondazionearchimede

