Pesca a strascico, Bandiera: “Riparte a Patti, Catania e Castellammare”

Su impulso dell’assessore Bandiera, si è tenuto un incontro tra i Consorzi di gestione della pesca artigianale di Castellammare del Golfo, Patti e Catania, il dirigente generale del dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana Rosolino Greco e l’Università degli Studi di Palermo, per dare concreta attuazione a quanto contenuto nella legge regionale sulla Pesca mediterranea, approvata a luglio scorso dal Parlamento siciliano, su proposta del governo Musumeci.

Previa approvazione dei Piani di gestione, sarà possibile infatti riaprire alla pesca a strascico in questi importanti golfi siciliani.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale per la Pesca mediterranea, Edy Bandiera, che afferma: “Un ulteriore passo in avanti sull’attuazione della legge sulla pesca mediterranea e immediatamente a lavoro per la realizzazione dei Piani di gestione dei golfi, generano più opportunità per le nostre marinerie e creano economia sana, legata alle straordinarie risorse marine e ittiche, delle quali dispone la Sicilia, il tutto in maniera equilibrata ed in armonia con l’ambiente”.

03 settembre 2020

