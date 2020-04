Petizione CNA Sicilia presidente della Regione Musumeci

Ill.mo Presidente della Regione Siciliana -On.le Sebastiano Musumeci

Egregio,

la crisi determinata dall’emergenza sanitaria in corso sta assumendo proporzioni allarmanti, il sostanziale azzeramento dei valori di produzione delle PMI siciliane ha, di fatto, messo in ginocchio un sistema economico già profondamente provato dalla crisi finanziaria del 2008. In questo contesto la reale impossibilità della stragrande maggioranza delle imprese siciliane di far fronte agli impegni assunti in condizioni di normalità sta determinando un progressivo ed inesorabile deterioramento della reputazione bancaria delle stesse.

Di fronte a questo scenario abbiamo attivato immediatamente tutti i nostri gruppi di lavoro al fine di sintetizzare una proposta utile a supportare le imprese siciliane dando loro sostegno allo scopo di scongiurare la cancellazione di intere filiere produttive e la perdita definitiva di migliaia di posti di lavoro.

La sintesi del nostro lavoro è una terapia d’urto per gli effetti economici del Corona Virus, un autentico schema “Cura Imprese” legato a: finanziamenti a tasso zero a medio e lungo termine con almeno un anno di pre-ammortamento, fondo perduto per le imprese siciliane e riattivazione di strumenti essenziali come la CRIAS. Vogliamo sostenere alcune ipotesi immediate da noi indicate e presenti in alcune proposte dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive e del Governo.

Nel trasmettere le nostre proposte ai Competenti Assessori della Sua Giunta abbiamo altresì avanzato una specifica petizione per raccogliere massima adesione proprio dai destinatari dei citati interventi. Una petizione a Lei indirizzata proprio per rafforzare il modello di risposta alla crisi economica connessa a quella sanitaria.

Auspichiamo una seria valutazione delle ipotesi di lavoro avanzate, queste provengono dal mondo che, responsabilmente, sta seguendo con attenzione tutte le prescrizioni legate alla riduzione del contagio anche a discapito della sostenibilità della propria azienda.

Certi di un pronto riscontro cogliamo l’occasione per un cordiale saluto, uniti ce la faremo!

Il Segretario CNA Sicilia

Piero Giglione

Comments

comments