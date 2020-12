Rivoluzione a Parigi: Via Tuchel, ecco Pochettino

“Rivoluzione a Parigi:esonerato Tuchel arriva Pochettino!”

È costato cara le brutte dichiarazioni televisive ed lo scarso rendimento di Mister Tuchel del Paris Saint German , cacciato dal Presidente Emiro Al Khelaifi , i rapporti col tecnico erano ai minimi termini. La società francese ha trovato subito il sostituto: Mauricio Pochettino 48anni, ex Espanyol Southampton, Tottenham, argentino ma con origini italiane del Piemonte, ex capitano del PSG nel 2003. Un tecnico molto preparato, miglior scelta per il club di Paris. Partirà l’assalto a Messi. Buona fortuna e Buon lavoro a Mister Pochettino!!. Ascoli: Andrea Sottil è il nuovo allenatore, subentra all’esonerato ex Sampdoria: Delio Rossi. Sottil ha firmato un contratto sino a giugno con opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza.

Simone Mora

