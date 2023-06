Roma (sede CONI), domani presentazione Nazionale del Mediterraneo

(2 giugno 2023) – Sarà presentata domani a Roma, nella sala d’Onore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in largo Lauro De Bosis 15 (con inizio alle ore 9,30), il progetto internazionale “Seeds of Peace” con la annessa rappresentativa di calcio “Nazionale del Mediterraneo”.

Alla conferenza internazionale di presentazione, che avrà per tema conduttore “Sport come strumento di inclusione, pace e sviluppo sostenibile”, saranno presenti, tra gli altri, Andrea Pantano, presidente nazionale Centro Sportivo Libertas e Giuseppe Mangano, presidente regionale Libertas Sicilia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni

firmatario dell’accordo di collaborazione con l’ASD POL – F.A. Academy, che, con a capo il suo presidente Vincenzo Lipari, ha messo in piedi il progetto“Seeds of Peace”.

Patrocinata dal CONI, dalla Libertas Nazionale e dalla Lega Nazionale Dilettanti, alla presentazieone, in programma domani, prenderanno parte: il senatore Domenico Scilipoti, l’on.le Souad Sbai, Enrico Molinaro (segretario generale Rete italiana per il dialogo euro-mediterraneo), Gennaro Migliore (presidente Assemblea parlamentare del Mediterraneo), Carlo Marsili (ambasciatore ufficiale e presidente dei consoli onorari in Italia e nel mondo), Don Giorgio Zaninelli (della Diocesi di Velletri),

Antonio Ingoglia (presidente Centro studi Interconfessionale), Salvatore Frega (presidente Accademia musicale della Versilia), Maria Dari (presidente Istituto di Ricerca e Studi dell’Educazione e la Famiglia), Vincenzo Chiavetta (docente di Psicologia dello Sport – Responsabile area psicologica settore giovanile S.S. Lazio), Christelle Ollandet (vicepresidente Nazionale del Mediterraneo), Elena Posarelli (ministero internazionale ”Cimap the Glory”), Chiara Cavalieri (membro relazioni diplomatiche internazionali NdM), Gildo Rossi (responsabile relazioni diplomatiche istituzionali NdM), Ignazio Argiolas (docente formatore nazionale a Coverciano nonché commissario tecnico della NdM) e Foad Aodi (docente universitario e presidente CO-MAI Comunità del Mondo Arabo in Italia e direttore del Dipartimento Sanitario, scientifico e culturale della Nazionale del Mediterraneo) promotore di una serie di iniziative in programma nei 22 Paesi della Comunità araba da lui presieduta.

Nel corso della giornata sarà inoltre presentata “Un gol per la pace”, iniziativa in programma dal 23 al 30 settembre che vedrà impegnata a Roma la rappresentativa di calcio della “Nazionale del Mediterraneo” in un quadrangolare in occasione della “Settimana europea dello Sport” al quale prenderà parte la Nazionale del Vaticano.

