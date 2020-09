Sampdoria 2-3 Benevento: è notte fonda per la Sampdoria

“Seconda Giornata Serie A Tim 2020-2021 Sampdoria 2(Quagliarella,Colley) -Benevento 3(2Caldirola,Letizia) :Notte fonda per la Sampdoria, Impresa del Benevento! Terna Arbitrale: Federico Dionisi della sezione dell’Aquila: 6,5 Pagellone: Audero:6 Colley :5 Tonelli:4 Augello :5,5 Candreva: 6,5 Verre:5 Ekdal:5,5 Jankto:5 Quagliarella:6 Thorsby:SV De Paoli :5 Ramirez:SV Gabbiadini:5,5 Bonazzoli:6 Allenatore Ranieri: 5 Cronaca: 7’ Glik salva su Bonazzoli- 9’Errore del portiere campano Montipo’ recupera Bonazzoli serve Quagliarella è vantaggio della Sampdoria. 18’ Sampdoria raddoppia : Asse Candreva incorna di testa , “Il Gabbiano” Omar Colley raddoppio , primo gol del difensore di Colley con la maglia della Sampdoria. 21’occasione Benevento: Colpo di testa di Moncini, miracoloso salvataggio con una parata di Audero. Benevento : 21’ bordata di Dabo miracolo di Audero, 22’ Benevento Goal : i campani riaprono la gara con una conclusione di Caldirola beffata la Sampdoria. 71’ pareggio del Benevento: inserimento di testa Caldirola pareggia la gara. Una brutta Sampdoria. Palla gol sprecata da De Paoli. Palo di Gabbiadini. Gol annullato della Sampdoria per fuori gioco di Jankto. 87’ gol del Benevento: una bordata da fuori da Letizia trafigge Audero. È notte fonda per la Sampdoria!!!

