“Sampdoria doppio colpo” presi Candreva e Hermansen

“Sampdoria doppio colpo” la Sampdoria ha chiuso per l’esterno Antonio Candreva classe 1987’ ex giocatore di Livorno Napoli Juventus Lazio Inter , domani mattina è atteso a Genova per le visite mediche con la firma sul contratto che sarà un triennale. Keita sarà domani a Genova per visite mediche ed annuncio ufficiale. La Sampdoria ha chiuso per un difensore centrale classe2002’ Noah Bech Hermansen arriva Fredrikstand , il giocatore sarà domenica in Italia, un nuovo rinforzo per la Primavera di mister Tufano. Simone Sioula Mora !

Comments

comments