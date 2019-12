Sebastiano Accolla è il nuovo Segretario generale della Uiltec, Macro Area Sud Est Sicilia

Sebastiano Accolla, siracusano di 46 anni, padre di due figli, è il nuovo Segretario generale della Uiltec, Macro Area Sud Est Sicilia, il sindacato dei chimici che comprende Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Subentra ad Andrea Bottaro, entrato a far parte della Segreteria nazionale, a Roma. Accolla, dipendente Isab, svolgeva il ruolo di Segretario territoriale già da 3 anni, occupandosi in particolare dei settori energia e petrolio. Eletto all’unanimità dal direttivo della Uiltec, riunitosi per l’occasione all’Urban Centro. Accolla, come primo atto, ha proposto due nuovi nomi della Segreteria di Siracusa, votati pure loro all’unanimità. Si tratta di Giuseppe Di Natale e Luca Imbesi. Il nuovo Segretario generale della Macro Area è atteso subito da un obiettivo importante, il rinnovo del contratto di lavoro del settore coibenti, fermo da 4 anni e che verrà firmato giovedì 19 dicembre.

Comments

comments