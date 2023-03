Settima laurea in 17 anni per un 72enne – la dedica al padre

Messina, 22 marzo 2023 – La storia di Gennaro Cortese, il pensionato di 72 anni che ha conseguito ben sette lauree in 17 anni, è un esempio di perseveranza e dedizione che non può non ispirare chiunque. La sua ultima laurea in Servizio sociale e politiche sociali all’Università di Messina è stata dedicata al padre, scomparso quando era ancora un ragazzo, dimostrando come la mancanza possa diventare una forza motrice nella vita di una persona.

Cortese ha iniziato il suo percorso universitario molti anni fa, interrotto poco dopo il diploma da perito industriale per dedicarsi al lavoro in fabbrica a Milano. Dopo il militare, ha scelto di insegnare in scuole superiori in Calabria e Sardegna, per poi tornare a lavorare nella società nazionale delle telecomunicazioni fino alla pensione.

Ma il desiderio di completare il suo percorso universitario non lo ha mai abbandonato, e così, poco prima di ritirarsi, ha deciso di riprendere in mano i libri e iscriversi all’Università di Messina. Con grande determinazione e impegno, ha conseguito ben sette lauree in diverse discipline, dimostrando che non c’è età per imparare e che con la giusta motivazione e dedizione, si possono raggiungere obiettivi anche impensabili.

La storia di Gennaro Cortese è un esempio che dovrebbe ispirare tutti gli studenti, ma anche coloro che hanno abbandonato gli studi o che hanno paura di affrontare nuove sfide nella vita. La sua determinazione e perseveranza dimostrano che ogni sogno è possibile, a patto di credere in se stessi e di non arrendersi alle prime difficoltà.

