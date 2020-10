Sinalp Sicilia: crisi del sistema economico della grande distribuzione siciliana

Da ormai circa 10 anni la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) subisce una crisi di sistema che con la pandemia COVID si è ulteriormente aggravata, pur se in un primo momento, nei mesi di marzo ed aprile 2020, ha avuto una impennata delle vendite.

In questo contesto di crisi Nazionale, la Sicilia sconta un ulteriore aggravamento del comparto a causa di fattori storici interni e strutturali.

Come in tanti altri comparti, la grande distribuzione indigena Siciliana, negli ultimi 10 anni è andata via via scomparendo, lasciando spazio alle reti GDO del nord’italia e straniere.

Questo trend in massima parte è dovuto alla fragilità strutturale ed economica che hanno le reti GDO Siciliane e a causa di ciò vengono conquistate o sostituite da reti più commercialmente competitive e con maggior forza economica provenienti dall’estero.

In questo sistema anche la prima rete GDO nata interamente siciliana, il Gruppo FORTE’, di Catania è stata travolta dalla debolezza strutturale e dalla mancanza di un sistema bancario siciliano, anch’esso fagocitato dalle multinazionali bancarie, in grado di supportare le aziende locali negli investimenti di sviluppo e crescita aziendale.

L’incapacità della proprietà del gruppo Fortè di capire l’esatto evolversi del settore e il mancato tempestivo intervento nell’adeguare le strategie commerciali, ha distrutto un patrimonio imprenditoriale importante per la nostra terra.

Ricordiamo a tutti che prima della crisi il Gruppo Fortè vantava ben 96 punti vendita su tutta l’isola e dava lavoro a poco più di 600 dipendenti.

Oggi ci ritroviamo con un gruppo imprenditoriale azzerato, ed in mano al Tribunale di Catania che, per mezzo dei Commissari Straordinari nominati dal MISE, tenta di salvare quel che resta di questa rete vendita.

I lavoratori Fortè a corollario della crisi aziendale hanno dovuto affrontare anche la crisi innescata dalla pandemia che sta completando l’opera distruttiva di Fortè e dell’intero comparto, aprendo enormi spazi competitivi alla GDO straniera, in particolar modo Tedesca, che sta fagocitando i consumatori siciliani e facendo terra bruciata attorno agli esigui gruppi commerciali siciliani.

In questo contesto il Sinalp si stà battendo, assieme ai colleghi dell’USI, nel tentativo di salvare la rete Fortè e tutelare il diritto al lavoro dei suoi dipendenti.

Pur avendo messo in campo tutte le azioni consentite dalle normative vigenti, scioperi, sit in e marce di protesta, incontri con le Prefetture delle due province con più punti vendita Palermo e Catania, ad ogni successo, ad ogni passo aventi ci siamo ritrovati ogni volta di fronte a nuovi problemi, a nuove difficoltà, che hanno reso vani i successi ottenuti.

Come SINALP ed USI riteniamo che il governo Regionale, assente pur se invitato a partecipare al salvataggio del Gruppo Fortè, si renda conto che deve

Comments

comments