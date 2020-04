Siracusa: costruire la resilienza ai tempi del Covid-19. Impegno coordinato di Prefetto, Sindaci e A.N.C.I. Sicilia.

Nella mattinata del 29 aprile 2020, in modalità da remoto, si è svolto il secondo incontro promosso dalla Prefettura di Siracusa nell’ambito del monitoraggio del disagio sociale ed economico e per l’attività di prevenzione di ogni forma di illegalità.

Presieduto dal Prefetto, d.ssa Giusi Scaduto, hanno partecipato i Sindaci e i Commissari straordinari dei Comuni della provincia di Siracusa, i rappresentanti del Libero Consorzio comunale di Siracusa e il Segretario Generale A.N.C.I. Sicilia.

Massima attenzione è stata rivolta al sostegno alle famiglie, del cui disagio i Sindaci si sono fatti interpreti puntualizzando i bisogni che i rispettivi territori registrano.

Il Segretario Generale A.N.C.I. Sicilia ha puntualizzato che prosegue il confronto con i governi, nazionale e regionale, per il superamento delle difficoltà incontrate dai Comuni, per esempio nell’erogazione dei buoni, anche prospettando le conseguenti modifiche normative.

Nel prosieguo, è stata condivisa l’esigenza di assumere ulteriori iniziative che possano accompagnare il processo di resilienza che l’emergenza sanitaria ha reso necessario.

Dalla semplificazione amministrativa, utile ad accelerare la realizzazione di nuovi investimenti produttivi, al reperimento di finanziamenti aggiuntivi, necessari per non pregiudicare la capacità di spesa degli Enti locali, quanto mai indispensabile in una fase di crisi economica.

Proprio per tale finalità, il servizio di supporto specialistico per il rafforzamento della capacità degli Enti locali nell’accesso ai fondi della politica di coesione, già finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del PON Legalità 2014-2020, sarà rimodulato per assicurare ai Comuni ogni supporto tecnico che agevoli le attività sia di rendicontazione sia di conseguimento delle risorse finanziarie già disponibili e di quelle che si renderanno via via disponibili.

Il rappresentante della società EY Advisory S.p.A., presente all’incontro, ha assicurato l’immediata attivazione di uno sportello dedicato che interagirà con i referenti degli Enti locali.

Conclusivamente il Prefetto ha voluto sottolineare lo straordinario impegno sin qui profuso dai Sindaci e Commissari, ringraziandoli per quanto ancora faranno, quali principali motori dell’azione di responsabilità collettiva che favorirà l’uscita dall’emergenza e la costruzione di una nuova crescita del territorio.

