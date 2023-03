Siracusa – Ottima partenza per “Figli delle Stelle – Il pensiero giovane cambia il mondo” lanciato dal M5S

Ottima partenza per “Figli delle Stelle – Il pensiero giovane cambia il mondo”, il nuovo metodo di ascolto ed incontro lanciato dal MoVimento 5 Stelle e che ha preso avvio da Siracusa per toccare, adesso, le altre città siciliane ed italiane. In collegamento video dalla Basilicata,

anche il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha voluto salutare la platea siracusana, ricordando l’impegno e l’attenzione che da sempre il Movimento dedica alle battaglie sociali ormai trascurate da tutti i partiti tradizionali. Il suo intervento è stato accolto da un caloroso e

convinto applauso che si è subito trasformato in attenta partecipazione al dibattito avviato da sette interventi affidati a studenti e giovani imprenditori.

Sono stati loro a chiedere ai deputati nazionali e regionali del M5S presenti in sala – tra loro il capogruppo Ars Antonio De Luca e il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, insieme al senatore Lorefice ed al parlamentare Filippo Scerra – soluzioni su temi che impattano sulla

qualità della vita delle fasce più giovani della popolazione che faticano a trovare posto nella società, dopo le fasi dedicate allo studio ed alla formazione.

“La politica non da più risposte. Ha dimenticato di prendersi cura dei nostri giovani che pure sono il motore della società a venire. E invece li abbiamo marginalizzati, costretti alla fuga all’estero. Un atteggiamento da modificare radicalmente, per questo ho voluto creare

questo appuntamento che restituisce voce e peso ai giovani”, spiega il deputato regionale Carlo Gilistro, padrone di casa del primo appuntamento con “Figli delle Stelle”.

Scuola ed insegnamento, sanità, lavoro, impresa e innovazione sono stati alcuni dei temi toccati dai giovani relatori che, nel corso dei loro appassionati interventi, hanno portato le loro esperienze e visioni.

I parlamentari nazionali e regionali del M5s hanno preso appunti, spiegato e chiesto spiegazioni per poi assicurare interventi e proposte di legge migliorative, partendo proprio da quanto raccontato dai ragazzi. Un efficace ribaltamento di ruoli, con la politica a lezione

dai giovani, che ha riposizionato i confini della rappresentatività alla base del nostro sistema democratico. E sono già stati avviati tavoli tematici per trasferire le richieste e le note critiche dei ragazzi in atti parlamentari, a Roma come a Palermo

Dopo il vivace confronto, faccia a faccia, tra i ragazzi ed i rappresentanti del M5s, “Figli delle Stelle” ha dedicato momenti anche al benessere ed all’arte, tra approfondimenti con Edda Cancelliere, nutraceutica e musica dal vivo con il maestro Antonio Canino e

degustazioni di prodotti tipici dell’enogastronomia siracusana proposti dal Caseificio Bordieri.



