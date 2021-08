Siracusa – Scomparso l’ex sottosegretario Gino Foti

19 agosto 2021 – È scomparso questa sera Luigi Foti, personaggio politico storico siracusano. Foti, che avrebbe compiuto 86 anni il 5 dicembre, combattevacda tempo contro un male incurabile che lo ha minato nel fisico fino a vincerlo mentre si trovava nella sua abitazione, stretto tra gli affetti familiari.

Gino Foti è stato protagonista assoluto per decenni della scena politica. Ha ricoperto la carica di sindaco di Siracusa prima di approdare al Parlamento nazionale nelle file della DC e, in particolare, nella corrente andreottiana. Ha rivestito anche la carica di sottosegretario al Tesoro.

Nella democrazia cristiana siracusana ha svolto un ruolo da leader insieme con Santi Nicita, Nitto Brancati, Pippo Gianni, Bernardo Giuliano, per citarne alcuni. Finita l’esperienza della Dc, Foti è stato vicino al centro sinistra anche se quasi sempre dietro le quinte.

Nel febbraio 2012 è stato coinvolto nell’inchiesta Oro Blu, su presunte irregolarità nella gestione della Sai 8, l’azienda che gestiva il servizio idrico in provincia, ma, dopo il processo è stato assolto in primo grado. Solo di recente la Procura ha avanzato ricorso in Appello e Foti si diceva certo di confermare la sua estraneità ai fatti oggetto della contestazione.

Proprio di recente era scomparso il fratello, Armando, con cui ha condiviso un lungo percorso politico

Comments

comments