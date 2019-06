Tennis, lo scudetto over 40 femminile si assegnerà a Solarino

Il grande tennis italiano torna sui campi in carpet dello Zaiera Tennis Resort di Solarino. Dal 28 al 30 giugno quattro formazioni femminili over 40 si contenderanno in Sicilia lo scudetto di categoria. Si attende solo la conclusione della fase preliminare per conoscere i nomi delle finaliste. All’occhio attento

degli appassionati che affolleranno la struttura solarinese non sfuggiranno i colpi del tennis giocato dalle atlete over 40, tenniste che solo pochi anni fa hanno calcato campi importanti in Italia e all’estero.

Il torneo, affidato dalla FIT alla Leonardo Tennis Academy, arriva per la prima volta in Sicilia e a Solarino segue di un solo anno l’assegnazione dello scudetto over 70 e over 75 maschile e del titolo over 55 femminile 2017.

La finale over 40 femminile anticipa l’inizio dell’ITF World Tennis Tour 2019, che si disputerà a novembre ancora sui campi Zaiera Tennis. Sarà il terzo appuntamento dell’anno che regalerà la ribalta internazionale alla provincia di Siracusa.

