Travel Expo: Salvatore Ombra (Airgest) premiato tra i Magnifici Sette del turismo della Sicilia

“Vettori aerei e sistemi aeroportuali per far decollare il turismo” è stato uno dei temi dibattuti in occasione della giornata di apertura della 22^ edizione di Travel Expo 2020, la borsa globale dei turismi, la prima a svolgersi in Europa dopo il lockdown a cui ha preso parte anche il management dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Durante l’evento sono stati proclamati i Magnifici Sette, i riconoscimenti dedicati a personaggi sia del pubblico che del privato che hanno fatto, o stanno facendo, grande il turismo in Sicilia e, tra questi, a riceverlo è stato anche il presidente di Airgest, Salvatore Ombra.

Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra

«E’ un premio alla provincia di Trapani, all’azione dell’aeroporto, ad un gruppo di lavoro e alla Regione siciliana che ha creduto nel progetto di rilancio dell’aeroporto» è il commento del presidente Salvatore Ombra che ha ricevuto la targa dall’organizzatore di Travel Expo, Toti Piscopo, con la seguente motivazione: «E’ tornato a Trapani alla guida di Airgest per provare a bissare i risultati raggiunti dal 2007 al 2012 quando portò Ryanair a Birgi trasformandolo nel primo aeroporto al mondo in termini di crescita nella classe compresa tra 1 milione e 5 milioni di passeggeri. Ora ci riprova puntando anche sulla continuità territoriale».

Tutti i Magnifici Sette del Turismo di Travel Expo 2020

Il riconoscimento consegnato dalla Logos srl Comunicazione e Immagine, in collaborazione con lo SKAL International Palermo, A.R.TU. Associazione Ricercatori Turismo e FIJET Italia Federazione Italiana Giornalisti e Scrittori di Turismo, giunto alla terza edizione è stato attribuito anche a Ornella Laneri, proprietaria di hotel; Rocco Forte, catena che possiede il Verdura resort e Villa Igiea di Palermo; Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico della Valle dei Templi; Domenico Giafaglione, cittadino che ha restituito ad una turista francese un portafoglio con oltre 5 mila euro; Italo Mennella, storico albergatore di Taormina e Andrea Stancato direttore del Mercure di Palermo dove hanno vissuto la quarantena 30 turisti bergamaschi.

A Travel Expo presenti gli aeroporti siciliani

Durante il corso della kermesse che si svolge a Città del Mare a Terrasini e che si concluderà domenica 27 settembre si è svolto un tavolo tecnico dedicato al sistema aeroportuale siciliano con i vertici della Sac, della Soaco, di Gesap e di Airgest. Presenti, oltre al presidente di Airgest, Salvatore Ombra, Giovanni Scalia amministratore delegato di Gesap, Luigi Vallero di Dat Danish Air Transport, il presidente della Soaco di Comiso, Giuseppe Mistretta.

