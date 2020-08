Agenda Urbana: 2 milioni e mezzo a Siracusa.

La Regione Siciliana, con provvedimento del Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili nell’ambito dell’azione 4.6.4 del PO FESR Sicilia 2104/2020 dell’Agenda Urbana di Siracusa. Si tratta del finanziamento, per 2 milioni e mezzo di euro, di due progetti di mobilità sostenibile. ll primo progetto, per 1,8 milioni di euro, prevede la realizzazione di una pista ciclabile all’interno del centro urbano – “Pista Gelone Sud”. Il secondo progetto, di importo pari a 700 mila euro, prevede la realizzazione di una pista ciclabile all’interno del centro urbano.

Le piste ciclabili che si andranno a realizzare consentiranno di poter puntare concretamente al miglioramento della qualità della vita e della mobilità a Siracusa.

“Per la città di Siracusa è davvero un’ottima notizia – commenta Edy Bandiera, assessore del governo Musumeci – Si raccolgono i frutti di un impegno che ha quale obiettivo prioritario migliorare la qualità della vita delle rispettive comunità aretusea. È sicuramente un’opportunità per potenziare la capacità attrattiva del nostro territorio, in un’ottica di sostenibilità e di miglioramento dell’offerta turistica di Siracusa. Un riconoscimento inequivocabile – conclude Bandiera – alla visione di sviluppo della nostra città all’insegna della qualità della vita e della sostenibilità ambientale, per il quale ringrazio il collega assessore Marco Falcone.

