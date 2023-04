Assegnati dalla Regione i contributi per le feste patronali di Melilli, Villasmundo e Augusta.

Palermo, 28 aprile 2023 – Con D.D.G. n.114/Servizio 4 del 28 aprile 2023, l’”Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica” ha decretato i contributi per le iniziative di carattere sociale, economico e culturale svolte dagli enti locali nel territorio regionale, finalizzate a valorizzare le tradizioni locali.

Stanziati, per i comuni dell’Isola, un totale di euro 315.800,00, di cui 30 mila per la festa di “San Sebastiano” a Melilli, € 5 mila per “San Michele Arcangelo” a Villasmundo ed € 30 mila per “San Domenico di Guzman” ad Augusta.

“Piena soddisfazione per l’assegnazione di risorse nella nostra provincia” dichiara l’On Carta intervenuto direttamente presso l’Assessorato degli Enti Locali “Oggi è di fondamentale importanza valorizzare tutte quelle attività che non facciano disperdere il patrimonio di tradizioni di cui i Comuni della Sicilia sono ricchi. E nello specifico le feste patronali definiscono l’identità di un territorio, e per questo tengo particolarmente a ringraziare l’Assessore al ramo l’On. Andrea Messina”

