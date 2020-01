Conferenza sull’internazionalizzazione: le opportunità per le imprese

Puntare su nuove geografie, trovare clienti potenziali, diversificare il portafoglio d’attività sono i temi chiave della conferenza che, su iniziativa della Sezione imprenditori metalmeccanici, si terrà nella sede di Confindustria Siracusa lunedì 27 gennaio con inizio alle ore 15,00, a cura di Sace-Simest.

Dopo i saluti del Presidente della Sezione, Giovanni Musso, presenteranno le opportunità per le imprese Antonio Bartolo, Global Senior Relationships Manager Campania-Sicilia di Sace e Maria Teresa Cardinale Equity Relationships & Indirect Channels di Simest.

Sace-Simest, in coordinamento con la capogruppo Cassa Depositi e Prestiti, offrono un punto di accesso unico, il “Polo italiano dell’ export e internazionalizzazione”, con l’obiettivo di guidare l’imprenditore nella scelta dei mercati e nella gestione dei rischi in geografie nuove e spesso poco conosciute.

