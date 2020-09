Sono 108 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 2390 positivi di cui 224 ricoverati in ospedale, 15 dei quali in terapia intensiva e 2.151 si trovano in isolamento domiciliare, per un totale di 6.145 casi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi eseguiti sono 7008. C’è una vittima in più che porta a 300 i morti del virus dall’inizio dell’epidemia nell’isola.

22 settembre 2020

