Coronavirus, 13 nuovi positivi in Sicilia: 60 i pazienti ricoverati, sei in terapia intensiva

Sono 13 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. I dati sono contenuti nel quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della salute. Il numero delle persone ricoverate resto identico a ieri: 60, fra queste sono 54 persone in regime di ricovero ordinario e restano 6 quelle ricoverate in terapia intensiva. Sul fronte dei tamponi sono solo 2.406 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore che portano il totale a oltre 313mila nell’intero periodo. I 13 nuovi positivi al Covid19 sono 4 a Ragusa, 4 a Catania, 3 a Messina, 1 a Caltanissetta e 1 Enna. Di questi 5 sono stati a contatto con persone che sono tornate da un viaggio a Malta. I guariti sono 9: 7 a Catania e 2 a Ragusa.

18 agosto 2020

