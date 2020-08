Coronavirus, contagi in Italia aumentati: 384 contro 190 registrati ieri, 10 le vittime

Brusco rialzo del numero di nuovi casi totali da epidemia da coronavirus in Italia: sono 384, contro i 190 registrati eri, stando ai dati forniti ieri da Ministero della Salute, Regioni, Province autonome e Istituto superiore di sanità. I decessi sono 10, contro i 5 d ieri. Il numero totale d decessi ammonta a 35.181, mentre quello dei casi totali (che comprende positivi, guariti e decessi) è di 248.803.

Il numero totale di guariti sale a 200.976, cioè 200 in più rispetto a ieri. Il numero di persone attualmente positive al Covid-19 è pari a 12.646, cioè 164 in più su ieri. In isolamento domiciliare sono oggi in 11.841, vale a dire 161 in più.

Il numero di tamponi in più è di 56.451, per un totale finora di 7.041.040; il totale di casi testati è salito a 4 milioni 184mila 765. Nel dettaglio regionale, la Lombardia oggi registra 138 nuovi casi, l’Emilia Romagna 47, il Veneto 41, la Puglia 23, il Piemonte 21, e via via le altre aree territoriali. Nessun incremento per la Valle d’Aosta.

