Coronavirus: nuovo focolaio in una casa di riposo di Floridia

Ci sarebbe un focolaio in una casa di riposo di Floridia. Anche in questo caso è stato il primo cittadino Marco Carianni a fare emergere la notizia: “Il totale dei soggetti positivi al Covid19 sul territorio comunale è pari a 70, in crescita rispetto ai giorni scorsi. Il dato è comprensivo anche delle positività riscontrare all’interno dell’istituto Don Orione, in cui la situazione è sotto controllo e i positivi stanno tutti bene. Il totale dei soggetti in isolamento fiduciario è pari 13″

Intanto, dopo Avola, dove ieri sono stati eseguiti 104 test antigenici rapidi sulla popolazione scolastica, risultati tutti negativi, è proseguito oggi ad Augusta lo screening per Covid19 destinato agli studenti delle scuole superiori dei comuni con una popolazione superiore a 30 mila abitanti, familiari e personale docente e non docente, per la campagna promossa dall’Assessorato regionale della Salute d’intesa con Anci Sicilia.

Nell’area antistante il plesso polivalente Domenico Costa di Augusta sono stati eseguiti stamane con il metodo del drive in da personale sanitario dell’Asp di Siracusa 407 tamponi rapidi. Di questi, 3 sono risultati positivi e come da procedura sono stati eseguiti i tamponi molecolari.

Lo screening della popolazione scolastica in provincia di Siracusa, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione medico dell’Azienda in sinergia con i sindaci e i dirigenti scolastici dei tre comuni, proseguirà in settimana nel capoluogo aretuseo, ad Augusta e sabato e domenica prossimi ad Avola.

