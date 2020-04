Covid-19. Altri 85 medici volontari in soccorso delle regioni più colpite

Oggi all’aeroporto militare di Linate sono arrivati 73 medici volontari, in soccorso degli ospedali più colpiti dall’emergenza Covid-19. Di questi, 20 resteranno in Lombardia, 18 andranno in aiuto delle strutture sanitarie dell’Emilia Romagna, 16 sono stati inviati in Piemonte, 13 in Liguria e 6 in Valle d’Aosta. Altri 12 camici bianchi stanno raggiungendo con l’autobus le Marche.

Si tratta del terzo gruppo di medici volontari, provenienti quasi tutti dalle regioni del Centro-Sud, che fanno parte della task force reclutata dalla Protezione civile. In tutto quelli già partiti in aiuto dei colleghi nei territori più sofferenti sono 181. La prossima partenza è prevista intorno a metà aprile.

Data di pubblicazione: 9 aprile 2020 , ultimo aggiornamento 9 aprile 2020

