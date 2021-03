Covid: oggi 16.017 casi e 529 morti in Italia nelle ultime 24 ore

Covid – Sono 16.017 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 12.916 di ieri ma, come sempre il martedì rispetto al lunedì, con molti più tamponi: 301.451, 145mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività è in netto calo, dall’8,2 al 5,3%.In forte incremento invece i decessi, 529 (ieri 417), per un totale di 108.879 vittime da inizio pandemia.

Piccolo segnale positivo per le terapie intensive, dopo settimane di aumento (raggiunto ormai il 41% dei posti letto occupati, ben oltre la soglia di rischio del 30%): 5 unità in meno (ieri +42), con 269 ingressi del giorno, e sono ora 3.716. Ancora in crescita invece, anche se limitata, i ricoveri ordinari: +68 (ieri +462), per un totale di 29.231. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più contagi giornalieri è la Lombardia (+3.271), seguita da Piemonte (+1.861), Lazio (+1.593), Puglia (+1.527), Emilia Romagna (+1.187) e Veneto (+1.130). I casi totali salgono a 3.561.012. In leggero calo il numero dei guariti, 18.687 (ieri 19.725), per un totale di 2.889.301.

Per il secondo giorno di fila, essendo la somma di guariti e deceduti superiore ai nuovi casi, cala il numero delle persone attualmente positive: 3.161 in meno (ieri -7.242), che scende a 562.832. Di questi, 529.885 pazienti sono in isolamento domiciliare.

Dati del Covid falsati, magistratura: Niente dati di contagio oggi dalla Sicilia

Niente dati di contagio oggi dalla Sicilia. Lo scandalo sulle comunicazioni falsate ha travolto l’intero sistema di rilevazione e nessuno sembra essere stato in grado di prendere in mano la situazione. Così nel bollettino nazionale di oggi a fianco del dato siciliano alla voce incremento dei casi compare uno zero. Tutti gli altri dati sono fermi al bollettino di ieri.

Chiaramente non si tratta dell’improvvisa sparizione del contagio ma della mancata rilevazione o quantomeno mancata comunicazione dei dati

Comments

comments