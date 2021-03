Covid: quattro comuni zone rosse in Sicilia, prorogata anche la zona rossa a Caltanissetta

Con un’ ordinanza il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha dichiarato zone rosse per il covid i territori comunali di Biancavilla (Catania), Francavilla di Sicilia e Gaggi (Messina) e Santa Margherita di Belice (Ag). Il provvedimento, che prevede la chiusura di tutte le scuole nei comuni interessati, entrerà in vigore mercoledì 31 marzo fino al 14 aprile.

Per tutte le zone rosse vige il divieto di transito, in ingresso e in uscita, dall’1 al 6 aprile per raggiungere le secondo abitazioni.

Prorogata fino al 6 aprile la zona rossa a Caltanissetta, come da richiesta del sindaco e sulla base della relazione dell’Asp.

