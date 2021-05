Covid Sicilia, somo 494 contagi e 14 le vittime nelle ultime 24 ore sono state

Sono 494 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 14.337 tamponi processati, con una incidenza che supera di poco il 3,4% di ieri ma non raggiunge il 3,5%. La Regione, oggi è ottava per numero di contagi giornalieri.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 14 e portano il totale a 5.560. Il numero degli attuali positivi è di 22.145 con una diminuzione di 485 casi. I guariti oggi sono 965.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.110, 25 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 136, 4 in meno rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province vede in testa di nuovo Palermo con 108 casi seguita da Catania con 103 poi Messina 78, Ragusa 68, Caltanissetta 59, Siracusa con 40, Trapani 19, Agrigento 15, Enna 4.

Visita a sorpresa in mattinata del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci all’hub vaccinale di Agrigento. Il governatore, accompagnato dall’assessore regionale alla Funzione Pubblica Marco Zambuto, dal commissario del Libero Consorzio dei Comuni Vincenzo Raffo e dalla deputata regionale Giusy Savarino, è stato accolto dal commissario per l’emergenza Covid della città dei templi, Mario Zappia, che lo ha accompagnato attraverso le diverse aree del centro vaccinale.

