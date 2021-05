Covid – Sono 385 i nuovi positivi in Sicilia, su 15.094 tamponi processati, con una incidenza del 2,5%

Sono 385 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 15.094 tamponi processati, con una incidenza del 2,5%. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 7 e portano il totale a 5.814. Il numero degli attuali positivi è di 9.988 con una diminuzione di 627 casi. I guariti sono 1.005.

Negli ospedali i ricoverati sono 574, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 72, 1 in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione tra le province vede Palermo con 54, Catania 169, Messina 38, Siracusa 37, Trapani 10, Ragusa 30, Agrigento 27, Caltanissetta 7, Enna 13.

Vaccini, disagi all’hub Fiera del Mediterraneo: finite dosi Astrazeneca a Palermo,stop oggi richiami

Disagi all’hub della Fiera del Mediterraneo per le seconde dosi del vaccino Astrazeneca.

Diversi che avevano oggi l’appuntamento sono stati rimandati a domani perché le dosi del vaccino inglese sono esaurite.

“Abbiamo avuto qualche difficoltà ieri e oggi, ma da domani riprendiamo le vaccinazioni – dice il commissario Covid per la provincia di Palermo Renato Costa – Adesso stiamo registrando una nuova fase. Proponiamo Pfizer e Moderna e chi deve vaccinarsi chiede Astrazeneca. Comunque l’attività di vaccinazione all’hub prosegue visto che ci sono le dosi di Pfzizer, Moderna e Johnson&Johnson. Da domani proseguiremo anche con Astrazeneca”. Dopo una ricognizione entra stasera dovrebbero arrivare 5 mila dosi di Astrazeneca e quindi domani si ricomincia anche con il vaccino anglo-svedese.

Comments

comments