E’ morto Nuccio Russo, anima della protezione civile siracusana

Il mondo della protezione civile siracusana è a lutto per la scomparsa di Cosimo “Nuccio” Russo. Era uno dei veterani con alle spalle un’esperienza sul campo con missioni umanitarie in varie parti d’Italia colpite da terremoti e alluvioni. Durante la guerra nei Balcani, si è recato più volte in Kosovo per portare giocattoli e cibi ai bambini orfani.

“Era e sempre sarà un uomo immenso – affermano i volontari delle Squadre di Soccorso Tecnico -poiché immensa era la sua capacità di amare. A Siracusa ha fatto la storia con la protezione civile. Per la verità lo ricorderanno in tanti poiché è stato presente in tutte le emergenze dalle Marche all’Albania. Nuccio ci hai ammaliato con i tuoi racconti ma soprattutto con il tuo esempio. Resterai per sempre il nostro braccio di ferro”. Suo malgrado, Russo era stato coinvolto nella vicenda delle schede elettorali sparite al tribunale aretuseo, dove prestava servizio; una vicenda che lo ha minato nell’anima.

I funerali sono stati fissati per domani (mercoledì 29 marzo) alle 10.30 alla chiesa del Sacro Cuore.

