Francofonte celebra il 25 Aprile all’insegna del volontariato

Oggi in data 25 Aprile 2023 alle ore 11 si e’ svolta la Cerimonia celebrativa del 25 Aprile presso piazza Dante/Ville a Francofonte.

Promossa dal Comando di Polizia Locale, diretto dal Comandante Commissario Capo Dott. Daniel Amato, nell’ambito delle iniziative di relazioni esterne intraprese per favorire il dialogo e la presenza con la societa’ civile locale.

Alla celebrazione, presieduta dal Sindaco Arch. Daniele Nunzio Lentini, ha preso parte l’amministrazione comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, le autorita’ militari in persona del Comando Militare Esercito per la Sicilia con il Col. Marziano e il Comando Marina Sicilia con il Capitano di Fregata Miraglia nonche’ le autorita’ religiose cittadine.

Una festa molto partecipata dove, oltre allo schieramento d’onore del Comando di Polizia Locale di Francofonte, si sono uniti i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Associazione della Polizia di Stato, l’Associazione Rangers Hydra di Francofonte, la Protezione Civile di Francofonte e la Croce Rossa Italiana.

Al termine il Sindaco ha trubutato su proposta del Comandante del Comando di Polizia alcune lettere di compiacimento ai rappresentanti del volontariato per l’impegno civile profuso in favore della comunita’.

“ Nella ricorrenza del 7 8 ° anniversario della Liberazione , afferma il Sindaco Daniele LENTINI – che, dopo gli anni più acuti della pandemia, torniamo a celebrare qui, in Piazza Dante/Ville – questo Comando desidera esprimere il proprio sincero apprezzamento per il vostro impegno quotidiano, che contribuisce, in maniera decisiva a non dimenticare quanti hanno lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e di libertà”.

“ Questa Piazza – afferma il Comandante Capitano Daniel Amato – intitolata ad un figlio di Francofonte, deceduto in Afganistan nella lotta per la Libertà e per il bene comune internazionale, è una splendida cornice dove celebrare insieme come comunità questa importantissima ricorrenza.

Al Maresciallo Sebastiano Ville, fulgido sottoufficiale degli Alpini, e a tutti i caduti va il nostro pensiero commosso e la nostra vicinanza. Siamo sicuri che saranno con lo spirito insieme a noi, qui schierati in Piazza, a rendere onore alla nostra Nazione che hanno servito fino al massimo sacrificio”.

Si allega foto del Sindaco Arch. Daniele Lentini e del Comandante Capitano Daniel Amato

Comments

comments