Governo e Regioni: raggiunto all’alba l’accordo sulla Fase 2

Il confronto tra governo e Regioni si è concluso poco prima dell’alba sulle regole della fase 2 che prenderà il via domani con la ripresa delle attività economiche.

Le Regioni, secondo quanto ha riferito il presidente della Liguria, Giovanni Toti, hanno ottenuto che le loro linee guida siano inserite nel testo del decreto.

“Ore 3 e 20 del mattino. Finito ora il confronto tra Regioni e Governo sul Decreto che dovrà riaprire l’Italia a partire da lunedì”, ha scritto Toti sulla sua pagina Facebook. “Nell’accordo – ha aggiunto – le linee guida delle Regioni saranno recepite nel Decreto, in modo da dare sicurezza a tutti gli operatori economici con regole certe e applicabili. Al Paese serve semplicità e chiarezza. Domani vedremo la stesura finale del Decreto. Buonanotte amici”, conclude Toti.

Boccia: “Soluzione nell’interesse del Paese”

“Inizia questa nuova normalità in cui dovremo convivere col virus. Ora ci sarà maggiore autonomia e responsabilità per le Regioni. Piu’ i contagi vanno giù e più possono aprire, più vanno su e più dovranno chiudere. Sarà tutto trasparente, anche le responsabilità saranno chiare”. Lo afferma il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, intervistato dal ‘Fatto quotidiano’. “Abbiamo lavorato confrontandoci e mediano con le Regioni e rivendico il metodo”, afferma ancora Boccia, che sottolinea: “Si riapre e si controllano i dati. Se superiamo i livelli di guardia, i presidenti saranno obbligati a chiudere, e se non lo fanno dovremo farlo noi. Non inviare dati secondo il decreto ministeriale è come superare i velli di guardia”.

“Nel corso della riunione di questa notte abbiamo svolto un lavoro intenso e molto utile per far ripartire il Paese in sicurezza. L’accordo, che riprende le linee guida delle Regioni per le ordinanze, sancisce ancora una volta la leale collaborazione tra regioni e governo, ha aggiunto.

“Ringrazio i presidenti per aver sempre ricercato una soluzione nell’interesse del Paese – conclude -. Ci stiamo muovendo su un terreno nuovo e, spesso, serve da parte di tutti un’assunzione ulteriore di responsabilità”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine della riunione di stanotte con il premier Giuseppe Conte e i governatori sul Dpcm”

