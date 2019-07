Governo:Musumeci, Toninelli non fa nulla

“Sulla superstrada Ragusa Catania, attesa da 32 anni, Toninelli prende tempo e non riesce a dare alcuna risposta. Viene in Sicilia solo per fare bassa cucina politica, continua a provocare e a insultare il governo regionale, non s’è ancora rassegnato alla sconfitta in Regione”. Lo afferma il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, al termine del Cipe. “Nessuno gli ha spiegato che la competenza sulle strade ce l’ha lui. Strade che – conclude Musumeci – sono in uno stato di assoluto abbandono”.

A Skytg24 musumeci ha poi detto: “Il ministro Toninelli è una calamità nazionale, possiamo dirlo?”. “Cerchiamo di fargli capire da qualche mese che la responsabilità sulle strade ce l’ha lui ma non ci riusciamo”, ha detto.

